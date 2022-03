Após perfil de "admiradores" confundir deputados, vice-governadora do Ceará estreia no Instagram

A menos de um mês de assumir o comando do Governo do Ceará, a vice-governadora do Estado, Izolda Cela (PDT), decidiu criar um perfil no Instagram – @izoldacelaceara. Conforme mostrou o Diário do Nordeste no mês passado, até então, um perfil de "admiradores" da pedetista era marcado por deputados, vereadores e prefeitos cearenses, que acreditavam estar mantendo contato com a vice-governadora. Desde janeiro, ela também passou a contar com um perfil no Twitter – @IzoldaCelaCe.

Diferentemente do perfil "falso", a nova conta da vice-governadora é seguida pelo governador Camilo Santana (PT). A página, no entando, ainda não possui o selo de verificação, medida adotada pelo Instagram para comprovar a autenticidade de perfis de figuras públicas.

Camilo não seguia a página de "admiradores" da pedetista, mas o perfil é acompanhado até hoje por outros políticos, como o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

Izolda Cela é cotada, pelo PDT, como possível candidata ao Governo do Estado no próximo ano. Apesar de ter intensificado a agenda ao lado do governador nas últimas semanas, ela mantém postura discreta tanto nas redes sociais quando fora delas. A vice-governadora também é cautelosa sobre a possibilidade de encabeçar uma chapa governista.

A única rede social até então usada pela pedetista era o Facebook, onde ela mantém uma conta desde 2011. A própria vice-governadora gerencia o perfil e, eventualmente, usa para tomar posicionamento ou fazer anúncios. Tema de referência da carreira de Izolda, a Educação é o que mais leva a pedetista às redes.

Legenda: Perfil da vice-governadora do Ceará, Izolda Cela Foto: Reprodução

No Facebook, ela usa ainda um perfil pessoal, com cerca de 3 mil amigos, diferentemente do uso da rede como página, que permite mais interação de "curtidores" e "seguidores". A página do governador Camilo Santana, por exemplo, tem mais 500 mil curtidas e quase 800 mil seguidores.

No Instagram

O perfil de admiradores da vice-governadora surgiu no segundo semestre de 2021, período que coincide com a época em que a pedetista passou a aparecer na lista de pré-candidatos ao Governo do Ceará pelo PDT.

Em eventos públicos dos quais Izolda participa, é comum que a marcação do @celaizolda seja feita em referência ao perfil não-oficial. Na descrição da página, consta "AdmiradoresIZOLDACELA", mas esse detalhe tem passado despercebido.

À época, após a públicação da colunista Jéssica Welma mostrando essa confusão, o nome do perfil foi modificado no Instagram e passou a ser "admiradoresizoldacela".