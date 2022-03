Izolda Cela será "governadora a partir de 2 de abril", diz senador Cid Gomes

A vice-governadora Izolda Cela (PDT) assume em definitivo o posto de governadora do Ceará no dia 2 de abril. A afirmação é do senador Cid Gomes (PDT) durante encontro regional do partido, na noite desta sexta-feira (11), em Pacajus.

"Cumprimentando a todas as mulheres, a nossa vice-governadora e futura governadora a partir de 2 de abril", disse o senador durante os cumprimentos das lideranças presentes no evento.

Na última segunda-feira (8), o governador Camilo Santana (PT) deu a primeira declaração pública sobre a possibilidade de deixar o cargo em meio a especulações de bastidores de uma candidatura do petista ao Senado.

"Temos aqui a Izolda, a primeira mulher vice-governadora do Estado do Ceará e vai ser a primeira mulher governadora efetiva do estado do Ceará, se Deus quiser", disse o governador no Dia Internacional da Mulher.

Questionada sobre a expectativa de sentar na cadeira de governadora, Izolda apontou os desafios administrativos ao longo de 2022.

Izolda Cela Vice-governadora do Ceará Eu penso que é um sentimento de responsabilidade que se intensifica. É um governo que participo há mais de sete anos e estou integralmente dedicada a isso, ajudando naquilo que eu posso, acompanhando as situações, lidando com as grandes dificuldades que nós superamos. A minha expectativa e o que mais me desafia é poder garantir a sequência das realizações

Izolda declarou ainda que não se vê com vantagem na corrida eleitoral para a sucessão de Camilo Santana por estar chefiando o Governo do Estado nos próximos meses.

"Nós integramos um projeto político que se desenvolve no Ceará e que vem mostrando bons resultados. Essas definições ficam dentro dessa composição de alianças e a escolha vai ser pelo que houver de convergência", afirmou.

Izolda é uma das pré-candidatas do PDT à sucessão do governador Camilo Santana nas eleições de outubro. A professora disputa a preferência da legenda com o ex-prefeito Roberto Cláudio, o deputado estadual Evandro Leitão e o deputado federal Mauro Filho.

Encontro regional

O PDT tem realizado encontros em diversas regiões do Estado para ouvir pedetistas locais sobre o melhor nome do partido para a sucessão estadual. Com foco na Região Metropolitana de Fortaleza, o grupo esteve nesta sexta-feira (11) em Pacajus.

Além dos quatro pré-candidatos, estiveram no local os prefeitos Izabella Fernandes, de Guaiuba; Nezinho, de Horizonte; Bruno Figueiredo, de Pacajus; e Dr. Júnior, de Chorozinho.

O partido ainda deve reunir filiados em Paracuru, com foco nos municípios do Litoral Leste, além de promover encontros nos municípios de Sobral e Itarema.