Izolda Cela "vai ser a primeira mulher governadora efetiva do Ceará", diz Camilo Santana

O governador Camilo Santana (PT) afirmou nesta terça-feira (8) que a vice-governadora Izolda Cela (PDT) será a primeira mulher na história a assumir o comando do Executivo estadual de forma efetiva. A fala ocorreu durante discurso na inauguração do novo Complexo da Procuradoria Especial da Mulher, em Fortaleza, na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Dessa forma, Camilo indica que deixará o cargo no fim de março para concorrer a uma vaga no Senado Federal.

"Temos aqui a Izolda, a primeira mulher vice-governadora do Estado do Ceará e vai ser a primeira mulher governadora efetiva do estado do Ceará, se Deus quiser", disse o governador Camilo Santana.

No discurso, o governador falou sobre a importância de haver mulheres em posição de poder dentro da política, e destacou políticas públicas promovidas pelo Estado nesse sentido.

"É importante que as mulheres ocupem seus espaços na luta. Hoje é um dia de comemorar, e é um dia de luta. Todos nós precisamos continuar lutando", afirmou.

Ainda em 2015, Izolda Cela se tornou a primeira mulher no exercício do cargo máximo do Executivo cearense. Na oportunidade, ela assumiu a função enquanto o governador permaneceu em agenda fora do País.

Esse movimento ocorreu outras vezes durante a gestão. Nenhuma mulher, no entanto, se tornou efetivamente governadora do Ceará ao longo da história.

Além dela, outros nomes do PDT se colocam como pré-candidatos. São eles o ex-prefeito Roberto Cláudio, o presidente da Assembleia Legislativa Evandro Leitão e o deputado federal Mauro Filho.