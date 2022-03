"Minhas energias estão para a tarefa de ficar como governadora", diz Izolda Cela

A vice-governadora Izolda Cela (PDT) repercutiu nesta segunda-feira (7) as movimentações no PDT, com o apoio explícito de algumas lideranças ao nome do pré-candidato Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza. Prestes a assumir o Governo do Estado, Izolda fez elogios a Roberto Cláudio e disse que é" natural que as pessoas possam expressar suas visões". Ela também relembrou encontro com a deputada federal Luizianne Lins (PT).

"Na verdade, o que me desafia de forma mais concreta no momento é a possível desincompatibilização do governador Camilo Santana, e, nesse caso, recebo a tarefa de ficar como governadora do Estado. Essa é a minha grande tarefa no caso de se realizar, minhas energias estão para isso", disse Izolda.

A vice participa de evento com o governador Camilo Santana e outros aliados no Centro de Eventos, onde será lançado projeto do Governo para a educação.

A expectativa é de que Izolda assuma o Executivo a partir de 2 de abril, com a saída de Camilo para disputar vaga no Senado. A pedetista será a primeira mulher a comandar o Executivo de forma permanente.

Além do ajuste no Governo, Izolda é uma dos quatro pré-candidatos do PDT à sucessão de Camilo. Também disputam a preferência Roberto Cláudio, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão; e o deputado federal Mauro Filho.

Declarações de apoio

Na última semana, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), declarou apoio público a Roberto Cláudio. A ação vai de encontro à estratégia habitual do partido, de evitar expor preferências. O movimento gerou declarações de outros aliados do ex-prefeito, como o presidente da Câmara Municipal, Antônio Henrique (PDT).

O governador Camilo Santana tratou de apaziguar os ânimos, dizendo que a fala foi uma manifestação pessoal, mesmo tom adotado pelo senador Cid Gomes (PDT) que aproveitou ainda para ressaltar a importância de Camilo na decisão.

Izolda seguiu o mesmo embalo: "Ele (Sarto) expressou uma posição dele, pessoal, frente à conjuntura. Acho bem normal isso, bem natural que as pessoas possam expressar suas visões. Ele destacou atributos de Roberto Cláudio como ex-prefeito, que inclusive eu concordo. Roberto Cláudio tem uma história considerável, valorosa na experiência como prefeito de Fortaleza e nas tantas outras. Mas a opinião é uma posição pessoal que a gente só precisa aceitar", disse.

Encontro com Luizianne

Questionada se o encontro com a deputada federal Luizianne Lins (PT), no início de fevereiro, tratou de articulações políticas, Izolda disse que foi uma conversa "sem pretensões de fazer definições".

"Uma solicitação também bem natural, considarando toda a conjuntura. Ela é uma deputada federal e está, como tantos, analisando o cenário local e nacional. Foi uma conversa sem pretensão de fazer definições, não cabia a nós naquela instância, mas uma conversa mesmo para trocar ideias e impressões", pontuou Izolda.