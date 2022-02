Perfil falso de Izolda Cela no Instagram confunde deputados, prefeitos e vereadores no Ceará

Mesmo cotada como possível candidata ao Governo do Ceará em 2022 e próxima de assumir o Poder Executivo com a saída do governador Camilo Santana (PT) para disputar o Senado, a vice-governadora Izolda Cela (PDT) é pouco afeita à rotina de publicações e presença nas redes sociais.

O único perfil oficial, gerido pela própria Izolda, é o do Facebook, onde está presente desde 2011. Nem mesmo o contexto da pandemia, que fez com que o Instagram se fortalecesse na estratégia de marketing político e de vitrine de atuação de figuras públicas, levou a vice-governadora à rede social.

Desde que passou a figurar, no entanto, na lista de pré-candidatos do PDT ao Governo, no segundo semestre de 2021, Izolda ganhou um perfil de "admiradores" no Instagram que tem confundido lideranças políticas.

Em eventos públicos dos quais Izolda participa, é comum que a marcação do @celaizolda seja feita em referência ao perfil não-oficial. Na descrição da página, consta "AdmiradoresIZOLDACELA", mas esse detalhe tem passado despercebido.

Legenda: Perfil não-oficial de Izolda Cela no Instagram já tem mais de 4 mil seguidores, dentre eles, muitos políticos Foto: Reprodução

Desde a segunda-feira (14), o perfil falso foi usado em publicações do prefeito Dr. Júnior, de Chorozinho, da prefeita de Quiterianópolis, Priscilla Barreto; do presidente da Assembleia Legislativa e também pré-candidato do PDT, Evandro Leitão; do deputado federal Robério Monteiro (PDT); dos deputados estaduais Fernando Santana (PT), Salmito Filho (PDT), Marcos Sobreira (PDT), Queiroz Filho (PDT), Bruno Pedrosa (PP), Augusta Brito (PCdoB), Acrísio Sena (PT), Júlio César Filho (Cidadania); e dos vereadores de Fortaleza Michell Lins (Cidadania), Adail Jr (PDT), Emanuel Acrízio (PP) e Júlio Brizzi (PDT).

Há publicações em que políticos parabenizam a vice-governadora como se falassem diretamente com ela também.

Legenda: Post nos Stories do Instagram feito pela prefeita de Quiterianópolis com marcação do perfil falso da vice-governadora Foto: Reprodução

Após a publicação desta coluna, o nome do perfil foi modificado no Instagram e passou a ser "admiradoresizoldacela".

Izolda nas redes

Como vice-governadora, Izolda usa o Facebook para divulgar agendas públicas, para posicionamentos políticos, como críticas ao Governo Bolsonaro, e, pontualmente, para compartilhar registros pessoais. Tema de referência da carreira de Izolda, a Educação é o que mais leva a pedetista às redes.

Na segunda-feira, ela registrou a inauguração de uma escola em Chorozinho. "Hoje foi uma Escola em Chorozinho, no distrito Triângulo, que tem o nome da Professora Luizete. Uma linda escola, com uma equipe dedicada, liderada pelo Prof Edinor, diretor, para bem servir à juventude", escreveu.

No Facebook, Izolda usa ainda um perfil pessoal, com cerca de 3 mil amigos, diferentemente do uso da rede como página, que permite mais interação de "curtidores" e "seguidores". A página do governador Camilo Santana, por exemplo, tem mais 500 mil curtidas e quase 800 mil seguidores.

Por enquanto, no Instagram, apenas o perfil institucional da vice-governadoria atua oficialmente em prol da pedetista, mas, segundo assessoria, a meta é investir na presença das redes. A existência do perfil do falso não foi comentada.