Após manifestações, pauta nacional domina debate em sessão da Câmara de Fortaleza

Ainda em meio às repercussões das manifestações dos dias 7 e 12 de setembro, vereadores de Fortaleza protagonizaram na sessão desta quarta-feira (15) um debate acalorado sobre política nacional. Parlamentares usaram seus tempos de fala para tratar principalmente do cenário eleitoral para 2022, no qual aparecem na disputa Jair Bolsonaro (sem partido), Ciro Gomes (PDT) e Lula (PT).

No Dia da Indepedência do Brasil, apoiadores de Bolsonaro foram às ruas para defender pautas convenientes ao presidente da República. Já no último domingo (12), as manifestações pedriram o impeachment do chefe do Palácio do Planalto em um tom de defesa da chamada “terceira via” - uma candidatura que excluiria Lula e Bolsonaro das possibilidades de disputa no ano que vem. Tribuna

Líder da bancada do PT na Casa, o vereador Ronivaldo Maia disse que bolsonaristas tentam “ganhar na mentira”. Ele também falou sobre a imagem do Brasil frente à comunidade internacional ao criticar a postura do Chefe do Executivo Nacional.

“Vocês apoiam um Governo desastroso, que não tem propiciado desenvolvimento para o País. Nós somos mal vistos por um presidente desastroso. Apoiadores estão querendo viver desse falso debate moralista”, disse o petista.

Já Julierme Sena (Pros), que é apoiador de Bolsonaro, mencionou a baixa adesão de manifestantes nos atos do dia 12.

“Os atos contra o Governo Bolsonaro no último dia 12 comprovaram que a terceira via não existe, e a segunda via implodiu”, argumentou. O parlamentar disse ainda que “o projeto de poder da esquerda e seus aliados não tem apoio popular”.

“Eu não sei o que é pior: se são as manifestações esvaziadas ou as manifestações que só promovem desordem, quebradeira”, apontou ainda o parlamentar do Pros, citando o PT. Dia 12

O líder do Governo na Câmara, vereador Gardel Rolim (PDT), discursou sobre a importâcia da democracia e lembrou que um dos colegas parlamentares bolsonaristas fazia parte do Movimento Brasil Livre (MBL), que hoje é oposição a Bolsonaro.

Ao contrário dos oposicionistas, Gardel saiu em defesa das manifestações do dia 12, da qual participou o ex-governador Ciro Gomes (PDT), que é pré-candidato à Presidência em 2022.

“Fiquei animado de ver um cearense na Avenida Paulista, discursando para milhares de brasileiros, o cearense Ciro Gomes. Quando vejo isso, tenho convicção de que estou do lado correto”, completou o pedetista.