Manifestação contra Bolsonaro reúne movimentos políticos e partidos neste domingo (12)

Manifestantes se reuniram na tarde deste domingo (12), na Praça Portugal, no bairro Aldeota, em Fortaleza, para se manifestar contra o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido). A mobilização foi chamada por movimentos políticos, como o Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem Para a Rua, e contou com a adesão de diversos grupos.

Além das bandeiras de partido - como PDT, PCdoB e PSB -, faixas de "Fora Bolsonaro" também foram levantadas pelos manifestantes, que vestiam branco - conforme pedido na convocação da manifestação, que pretende pressionar pelo andamento do pedido de impeachment do presidente.

Apesar da adesão dos partidos, lideranças políticas e parlamentares não participaram do ato. Iniciado por volta das 15 horas, o grupo foi formado por algumas dezenas de pessoas e não chegou a lotar a Praça.

O trânsito da região também fluiu normalmente, sem ruas interditadas. Os manifestantes aproveitaram para exibir os cartazes durante o semáforo vermelho, além de pedirem, nas faixas, que os carros buzinassem em apoio a pauta da mobilização.

Os manifestantes começaram a dispersar por volta das 17 horas.

Mobilização contra Bolsonaro

A mobilização ocorre em diferentes capitais do Brasil e tem como principal pauta o lema "Fora Bolsonaro" - que ganhou força após as manifestações do dia 7 de Setembro e as declarações antidemocráticas proferidas no discurso do presidente Jair Bolsonaro.

Legenda: As faixas do ato reuniram críticas a Bolsonaro, incluindo a pressão pelo impeachment do presidente Foto: Almir Gadelha

Apesar de nota de recuo divulgada pelo governo federal, na última quinta-feira (9), lideranças políticas e partidos continuaram se mobilizando para a ida às ruas.

Em Fortaleza, a mobilização ocorre no palco tradicional dos atos de apoiadores do governo federal - e onde também ocorreu manifestação na última terça-feira (7).

Apesar da adesão de alguns partidos, PT e Psol - importantes partidos de oposição ao presidente - não aderiram aos atos.

Ciro na Paulista

Legenda: Pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes participou de ato na avenida Paulista Foto: Reprodução

Pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes (PDT) participou da manifestação na avenida Paulista, em São Paulo.

"Nós somos diferentes, temos histórias diferentes, temos caminhadas diferentes, mas o que nos reúne é o que tem que reunir toda a nação civicamente sadia: é a ameaça da morte da democracia. Contem comigo", disse o pedetista durante discurso na mobilização.

Ele afirmou ainda que o presidente Bolsonaro era "covarde" - em referência a nota de recuo apresentada, que disse ser parte de um "conchavo". "Nós estamos começando hoje, mas isso é só o começo", completou.

No Ceará, apesar de o PDT ter aderido as manifestações deste dia 12 de setembro, as principais lideranças locais da legenda estiveram em encontro regional pedetista, realizado em Barbalha neste domingo.