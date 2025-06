Apoiadores se reúnem em manifestação na Avenida Paulista em ato pró Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, neste domingo (29), de uma manifestação convocada pelo pastor Silas Malafaia e outros aliados na avenida Paulista, em São Paulo. O ato iniciou por volta das 14h e foi guiado pelo lema “Justiça Já”.

Participaram do evento apoiadores vestidos de verde e amarelo, que carregavam bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel.

Mesmo diagnosticado com pneumonia, Bolsonaro marcou presença na mobilização. Ele chegou à capital paulista no sábado (28) e ficou hospedado na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual. Segundo seus médicos, a recomendação era para reduzir compromissos, mas o ex-presidente decidiu manter a presença no evento.

A manifestação contou com a presença de diversos aliados políticos de Bolsonaro. Entre os governadores que participaram estavam Tarcísio de Freitas (SP), Romeu Zema (MG), Cláudio Castro (RJ) e Jorginho Mello (SC). Também estiveram no ato os senadores Marcos Rogério (PL), Flávio Bolsonaro (PL) e Magno Malta (PL), além do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Deputados bolsonaristas marcaram presença no protesto, como Marco Feliciano (PL), André do Prado (PL), Bia Kicis (PL) e Gustavo Gayer (PL). O vice-prefeito de São Paulo, coronel Ricardo Mello Araújo (PL), também participou do evento, reforçando o alinhamento político do grupo.

'Justiça Já'

A manifestação ocorre em meio a avanços no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que apura uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Bolsonaro se tornou réu em março, junto a sete aliados, por decisão unânime da Primeira Turma do STF, que acolheu denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

No último dia 10 de junho, Bolsonaro prestou depoimento e negou envolvimento em qualquer plano golpista. Ele afirmou que suas reuniões com militares tiveram caráter institucional e reconheceu ter exagerado na retórica contra o sistema eleitoral, mas negou participação em ações ilegais.

A investigação atingiu uma nova etapa na sexta-feira (27), quando o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, concluiu a fase de instrução processual. A ação agora segue para a fase de alegações finais, momento em que acusação e defesa podem apresentar seus últimos argumentos antes do julgamento.

Desde os atos de 8 de janeiro de 2023, 497 pessoas já foram condenadas pelo STF por envolvimento na tentativa de golpe. Os crimes incluem abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de Estado, associação criminosa, dano qualificado e destruição de patrimônio público. Oito pessoas foram absolvidas até o momento.