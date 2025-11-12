Diário do Nordeste
Alece cria ‘Dia do Cantador’ no Ceará em homenagem a Cego Aderaldo

Proposta é de autoria do deputado estadual Heitor Férrer (União).

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Cantador Cego Aderaldo durante cantoria ao centro de dois outros homens.
Legenda: Cantador Cego Aderaldo tocava viola e fazia repentes.
Foto: Divulgação/Secult-CE.

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado (Alece) aprovaram, nesta quarta-feira (12), o projeto de lei que estabelece o ‘Dia do Cantador’ no Ceará, em homenagem ao poeta caririense Cego Aderaldo (1878 - 1967). A proposta é de autoria do parlamentar Heitor Férrer (União Brasil).

A data escolhida faz referência ao dia do nascimento de Cego Aderaldo, em 24 de junho de 1878, no Crato. O projeto visa incentivar atividades culturais na comemoração, como apresentações musicais, leituras de poesia, exposições de arte e oficinas de criação literária. 

Segundo o PL 117/2025, o objetivo é homenagear e valorizar a contribuição dos cantadores para a cultura popular brasileira. Além de Aderaldo, o projeto destaca outros poetas populares cearenses, como Patativa do Assaré, Geraldo Amâncio, Dideus Sales e Sávio Pinheiro.

“Os poetas populares têm contribuído significativamente para a preservação da cultura popular brasileira e merecem ser homenageados e valorizados. Esse projeto de lei visa, portanto, criar um dia especial para comemorar a contribuição desses artistas e promover a divulgação da cantoria ao som de viola”
Heitor Férrer
Na justificativa do PL 117/25

Agora, após aprovação do Plenário da Alece, o projeto depende da sanção do governador Elmano de Freitas (PT) para se tornar lei.

Quem foi Cego Aderaldo

Legenda: O poeta popular cearense Cego Aderaldo se destacou por seu raciocínio rápido, improvisando rimas e repentes

Aderaldo Ferreira de Araújo nasceu em 1878, no Crato. Aos 18 anos, perdeu a visão em um acidente. Viveu a maior parte da vida em Quixadá e faleceu em Fortaleza em 29 de junho de 1967, sem nunca ter se casado, mas criando 24 filhos adotivos.

Mais conhecido como Cego Aderaldo, o poeta popular cantava e tocava viola, se destacando pelo raciocínio rápido e improvisação de rimas e repentes. Segundo o próprio cantador, a descoberta do “dom da rima” ocorreu quando teve um sonho em versos. 

Quando sua mãe faleceu, Cego Aderaldo decidiu viajar pelo sertão nordestino fazendo suas rimas. Assim, conquistou fama na cultura, com uma obra que influenciou a música popular e as artes brasileiras nas décadas de 1950 e 1960.

