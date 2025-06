Alece aprova projeto que proíbe a nomeação de condenados por racismo em cargos públicos no Ceará

Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovaram, nesta quarta-feira (4), o projeto de lei que proíbe a nomeação de pessoas condenadas por crime de racismo para cargos públicos comissionados, os chamados “de confiança”, em todos os Poderes do Estado, inclusive na administração direta e indireta.

Segundo o texto, a vedação deverá começar a valer após a decisão da condenação transitar em julgado, ou seja, sem a possibilidade de recursos, e enquanto durarem os seus efeitos.

Na justificativa, o projeto aponta que busca uma ação punitiva para tentar inibir esses tipos de crimes no Ceará. “Não se pode permitir que o dinheiro público seja pago como salário àqueles que foram condenados pela nossa Justiça em crimes raciais, inclusive a injúria racial”, pontua.

O PL 468/2023 é de autoria dos deputados Davi de Raimundão (MDB) e Missias Dias (PT). A proposição começou a tramitar na Alece em abril de 2023, mas só recebeu parecer favorável das comissões técnicas neste ano.

Em entrevista ao PontoPoder, Davi de Raimundão defendeu que a iniciativa vai “punir ainda mais” as pessoas condenadas por racismo. “Acredito que seja aí, mais um ato, para que, num futuro próximo, essas pessoas que fazem isso se conscientizem e não façam mais isso contra as pessoas que a gente ama tanto”, salientou.

Após aprovação no Plenário, o PL depende da sanção do governador Elmano de Freitas (PT) para virar lei e entrar em vigor.

