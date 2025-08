Quando sai o gabarito da prova do Encceja 2025? Veja datas importantes do teste

Aplicado neste domingo (3) em todo o Brasil, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) avalia o conhecimento de quem voltou a estudar porque não conseguiu concluir o ensino fundamental ou médio na idade adequada.

O edital do certame prevê as datas de todos os passos da prova, realizada pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Aos que fizeram o teste hoje, a divulgação do gabarito costuma acontecer até o 10º dia útil após a aplicação da prova. Ou seja, em 15 de agosto.

Conforme a organização do exame, o prazo de divulgação permite que os participantes confiram as respostas corretas das questões e façam uma estimativa do próprio desempenho.

Os candidatos poderão consultar o gabarito oficial da prova no portal do Inep, acessando a seção “Provas e Gabaritos” correspondente ao ano do exame. Outra opção prática é entrar diretamente no Portal do Participante, disponível na página oficial do Encceja, utilizando CPF e a senha cadastrada na conta Gov.br.

Data do resultado do Encceja 2025

Por sua vez, o resultado individual do Encceja 2025 será disponibilizado pelo Inep no dia 15 de dezembro. A partir dessa data, será possível verificar oficialmente as notas obtidas e confirmar se os critérios para certificação foram alcançados.

Quem fez a prova, mas não conseguiu a pontuação mínima para nível fundamental ou médio para obter o certificado, pode se inscrever novamente e tentar aprovação na área que deseja obter a certificação.

Vale reforçar a diferença entre Enem e Encceja. Enquanto o primeiro é destinado para quem deseja ingressar no ensino superior privado ou público, por meio dos programas do governo como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o segundo é para retirar certificação do ensino fundamental ou médio.

Apesar das distinções, ambos são propostos pelo Ministério da Educação.