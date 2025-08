Imparh recebe inscrições para teste de nível em Fortaleza até amanhã (3); são ofertadas 526 vagas

Seguem abertas até este domingo (3) as inscrições para o teste de nível do Centro de Línguas do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) de Fortaleza.

São ofertadas 526 vagas, distribuídas entre os cursos de inglês, espanhol, português, francês, italiano, japonês e alemão.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, pelo Canal de Concursos e Seleções, e custam uma taxa de R$ 88.

Quem pode participar da seleção?

O teste de nível é voltado para quem possui conhecimento prévio no idioma escolhido e pretende ingressar diretamente em um nível mais avançado.

Para participar da seleção, é preciso ter ensino fundamental completo e idade mínima de 14 anos completos até a data da matrícula.

O teste será uma prova objetiva de conhecimentos específicos no idioma escolhido e será aplicado na próxima sexta-feira (8). No dia da prova, o candidato deverá apresentar apenas documento oficial com foto.

O resultado será divulgado no dia 13 de agosto. Já as matrículas presenciais dos aprovados serão no dia seguinte, 14, na sede do Imparh, no bairro Damas.

Serviço

Teste de nível do Imparh em Fortaleza

Inscrições: até domingo (3)

Prova: 8 de agosto

Resultado: 13 de agosto

Matrículas: 14 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 88