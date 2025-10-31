Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Estudantes em classe de aula

Papo Carreira

Imparh recebe inscrições para teste de nível em Fortaleza até amanhã (3); são ofertadas 526 vagas

As oportunidades estão distribuídas entre cursos de inglês, espanhol, português, francês, italiano, japonês e alemão

Redação 02 de Agosto de 2025

Papo Carreira

Inscrições para cursos de idiomas do Imparh são prorrogadas; veja detalhes

Prazo para o pagamento da taxa de inscrição também foi estendido

Redação 11 de Julho de 2025
Placa de identificação da Prefeitura de Fortaleza indicando o Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos, ao ar livre com árvores ao fundo.

Papo Carreira

Imparh abre seleção com 1.248 vagas para cursos de idiomas em Fortaleza; veja detalhes

Instituto oferece aulas de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português

Redação 11 de Junho de 2025
Fachada do Imparh em Fortaleza

Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza seleciona professores substitutos para o Imparh; veja detalhes

As oportunidades são para professores de Língua Portuguesa e idiomas estrangeiros

Redação 29 de Abril de 2025
Fachada da sede do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) abriu as inscrições para o Teste de Nível do Centro de Línguas.

Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre inscrições para o Imparh; veja como participar do processo seletivo

Centro de Línguas do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) vai ofertar 680 vagas para o primeiro semestre de 2025

Amanda Andrade* 30 de Janeiro de 2025
Imagem do Instituto Municipal de Pesquisa, Administração e Recursos Humanos (IMPARH) em Fortaleza, destacando a fachada e áreas verdes ao redor.

Papo Carreira

Imparh abre inscrições para cursos de extensão em Fortaleza; saiba como participar

As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de matrícula

Redação 16 de Janeiro de 2025
Fachada do Imparh. Prazo de inscrição para cursos de línguas do Imparh, em Fortaleza, encerram nesta terça (7); veja como se candidatar

Papo Carreira

Inscrição para cursos de línguas do Imparh, em Fortaleza, termina nesta terça (7); veja como se candidatar

As oportunidades estão distribuídas em línguas como alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português

Carol Melo 06 de Janeiro de 2025
Imparh oferece 1.092 vagas para cursos de línguas estrangeiras em Fortaleza; saiba como participar

Papo Carreira

Imparh abre seleção com 1.092 vagas para cursos de idiomas em Fortaleza; veja detalhes

As oportunidades são para os cursos de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português

Redação 07 de Dezembro de 2024
Interior do Imparh, em Fortaleza

Papo Carreira

Imparh abre seleção com 910 vagas em cursos de línguas para o 2º semestre

Há vagas para os cursos de português, inglês, alemão, espanhol, italiano, francês e japonês

Redação 13 de Junho de 2024
Foto ilustrativa de estudante realizando prova

Papo Carreira

Imparh oferece mais de mil vagas para idiomas estrangeiros em Fortaleza; saiba como se inscrever

As inscrições seguem até o próximo dia 2 de janeiro

Redação 11 de Dezembro de 2023
