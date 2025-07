Inscrições para cursos de idiomas do Imparh são prorrogadas; veja detalhes

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) prorrogou, até a próxima segunda-feira (14), as inscrições para os cursos do Centro de Línguas Estrangeiras. Ao todo, a seleção oferece 1.248 vagas para as aulas de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português.

A mudança também estendeu o prazo do pagamento da taxa de inscrição até a próxima quarta-feira (16). A quitação, no valor de R$ 88, é feita exclusivamente via boleto bancário.

Para se inscrever, basta acessar o Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza. Estudantes da rede pública são isentos, mas precisam apresentar os documentos comprobatórios e solicitar atendimento diferenciado, caso necessário, até a mesma data.

Atenção às inscrições

Caso algum candidato tenha finalizado a inscrição, mas não tenha gerado o boleto até a data passada, será necessário emitir um novo documento com a data de vencimento atualizada, para garantir a participação no processo seletivo.

Do total de oportunidades, 50% são voltadas exclusivamente para estudantes da rede pública de ensino – municipal, estadual ou federal – que cursam do ensino fundamental até o médio. Já a outra metade é para a ampla concorrência.

Se as vagas exclusivas não forem preenchidas, elas poderão ser remanejadas para a ampla concorrência. O movimento inverso também pode acontecer, a depender do número de inscrições.

Prova e resultados

A seleção será realizada em uma única etapa, com aplicação de prova objetiva no dia 27 de julho, em Fortaleza. A prova terá 30 questões, divididas entre 15 para Língua Portuguesa e 15 para Conhecimentos Gerais/Atualidades, e será de caráter eliminatório e classificatório.

O resultado final será divulgado a partir do dia 6 de agosto, e os aprovados devem pagar, semestralmente, uma taxa de R$ 88 para se matricular nos idiomas estrangeiros, e R$ 120 para o português. Os valores são para custear o material didático do curso letivo.

A matrícula deve ser feita presencialmente, no Centro de Línguas do Imparh (Av. João Pessoa, 5609 – Damas).

Os cursos de línguas estrangeiras do instituto duram três anos e meio. Já o de português tem a duração de dois anos e meio.

Confira o número de vagas e as turmas para cada curso