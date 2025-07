Porto Iracema das Artes abre inscrições para cursos gratuitos de Audiovisual, Teatro e Artes Visuais

A Porto Iracema das Artes, da Secretaria de Cultura do Ceará (Rece), está com inscrições abertas para cursos gratuitos de Audiovisual, Teatro e Artes Visuais do Programa de Formação Básica da Escola. São ofertadas 75 vagas e a capacitação acontece com aulas teóricas e práticas.

O curso é destinado a jovens com idade entre 15 e 29 anos, estudantes ou egressos da rede pública, que já concluíram ou ainda estejam cursando o ensino médio.

Interessados devem se inscrever preenchendo formulário online até o dia 20 de julho. O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 22 de julho.

Os cursos

Segundo o Porto Iracema das Artes, no curso de Teatro, os participantes terão contato com diferentes aspectos do fazer teatral, explorando desde o desenvolvimento de narrativas e o uso de figurino e maquiagem na construção de personagens até o papel da iluminação e de outros elementos técnicos na composição de cenas.

Já os estudantes de audiovisual aprenderão, além de conceitos teóricos do cinema, sobre práticas de captação de imagem e som, manuseio de câmeras e microfones e montagem dos materiais captados.

Na formação em Artes Visuais, o foco é a fotografia. Durante as aulas do curso, serão trabalhados assuntos como o uso de diferentes dispositivos na captação de imagens, a construção do olhar fotográfico e a reprodução das fotos registradas em diferentes formatos.

Ainda conforme o órgão, ao final dos cursos, os jovens poderão ingressar no Preamar, programa onde utilizarão o que estudaram num processo criativo completo, produzindo experimentos cênicos, exposição de fotografia e filmes de curtas-metragens.

Serviço

Inscrições nos cursos básicos de Teatro, Audiovisual e Artes Visuais da Porto

Iracema das Artes

Período: de 9 a 20 de julho

Onde: por meio de formulário virtual