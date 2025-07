O Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 oferece 300 vagas para o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, todas destinadas ao cargo de Analista do Seguro Social. A função exige nível superior de escolaridade e conta com salário inicial de até R$ 9.371,31, além de benefícios garantidos pela carreira pública.

As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro e as discursivas estão previstas para 7 de dezembro. Ambas terão caráter eliminatório e classificatório.

Veja também Papo Carreira CNU 2025: como saber se pedido de isenção no concurso foi aceito? Confira Papo Carreira O que faz um analista técnico de Justiça e Defesa? Conheça o novo cargo administrativo do CNU 2025

Distribuição das vagas por especialidade

As vagas contempladas no edital do CNU para o INSS estão organizadas em blocos temáticos, conforme a área de atuação:

Bloco de Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência Social)

Serviço Social: 150 vagas

150 vagas Fisioterapia: 75 vagas

75 vagas Psicologia: 7 vagas

7 vagas Terapia Ocupacional: 6 vagas

Bloco de Ciência, Dados e Tecnologia

Tecnologia da Informação: 19 vagas

Bloco de Engenharias e Arquitetura

Engenharia de Telecomunicações: 2 vagas

2 vagas Engenharia Elétrica: 1 vaga

1 vaga Engenharia Mecânica: 2 vagas

2 vagas Engenharia Civil: 5 vagas

Bloco de Administração

Contabilidade: 5 vagas

5 vagas Direito: 17 vagas

17 vagas Administração: 4 vagas

4 vagas Estatística: 7 vagas

Destaques do edital

As vagas estão distribuídas em todo o País, com atuação prevista tanto na Administração Central, em Brasília, quanto em diversas unidades regionais no Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Especialidades como Serviço Social e Fisioterapia concentram o maior número de oportunidades, com atuação em todas as regiões.

>> Confira o edital completo do CNU 2025

Saiba como se inscrever no CNU 2025

Os interessados devem acessar o site da Fundação Getulio Vargas (FGV) e realizar a inscrição até o próximo dia 20 de julho. A taxa de participação é de R$ 70.

Após acessar a página do participante com uma conta Gov.Br, o candidato deve: