A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU ou CNU), com edital publicado no último dia 30 de junho, trouxe uma novidade no quadro de oportunidades da administração pública federal: o cargo de analista técnico de Justiça e Defesa, com vagas para atuação em Brasília (DF).

Com salário inicial de R$ 9.711, o cargo integra a estrutura da União e exige formação superior em qualquer área do conhecimento, desde que tenha diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

A jornada semanal é de 40 horas e a lotação deverá ser feita exclusivamente em Brasília.

O cargo está previsto na Lei nº 15.141, de 2 de junho de 2025, que reestrutura carreiras na administração federal. Trata-se de uma função de natureza permanente, com estabilidade após o estágio probatório e progressão por mérito e tempo de serviço.

Veja também Papo Carreira CNU 2025: provas serão aplicadas em 8 cidades do Ceará; veja onde e como se inscrever Papo Carreira Sefaz de Sergipe divulga edital de concurso para auditor fiscal com salários de até R$ 22 mil

O que faz um analista técnico de Justiça e Defesa?

De natureza administrativa e estratégica, o cargo de analista técnico de Justiça e Defesa será responsável por executar atividades de assistência técnica no planejamento, coordenação, implementação e supervisão de políticas públicas nas áreas de justiça, segurança e defesa nacional.

Segundo o edital, a atuação envolve análise de dados, elaboração de diagnósticos e suporte técnico à formulação e avaliação de programas governamentais.

Entre as frentes de trabalho previstas estão o acesso a justiça, segurança pública, combate às drogas, defesa do consumidor, direitos digitais, migrações e segurança institucional.

Além disso, o profissional poderá colaborar com iniciativas voltadas à estratégia nacional de defesa, à indústria bélica e a programas de ciência, tecnologia e inovação voltados para a segurança nacional.

Ainda de acordo com o edital do concurso, o analista poderá trabalhar, por exemplo, para o desenvolvimento de ações de cibersegurança, controle de fronteiras, segurança de infraestruturas críticas e em projetos ligados à defesa da ordem econômica e penal nacional.

A carreira também exige capacidade de trabalhar com monitoramento, avaliação e controle de políticas públicas, sendo um elo técnico entre os gestores e a implementação de projetos finalísticos.

Cronograma do CNU 2025