CNU 2025: como saber se pedido de isenção no concurso foi aceito? Confira

Vários inscritos no Concurso Nacional Unificado (CNU) fizeram pedido de isenção para o certame, mas podem ter dúvidas sobre o aceite do pedido ou sobre como proceder após essa etapa. O prazo para os pedidos foi encerrado na terça-feira (8), com previsão de publicação do resultado até esta quinta (10).

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a data irá contemplar a divulgação do resultado preliminar do pedido de isenção. A divulgação, assim como a inscrição, ocorre no site oficial da banca do CNU.

Para conferir se o pedido foi aceito, o candidato pode acessar o site das inscrições.

Qual o prazo para recurso do resultado?

Nessa primeira análise, os candidatos que desejarem entrar com recurso por conta do resultado terão esse direito. Assim, quem teve pedido de isenção negado ainda poderá passar por uma nova análise.

Conforme dados dispostos no próprio edital do CNU, os pedidos de recursos podem ser solicitados entre os dias 11 e 14 de julho. Já no dia 18 de julho, uma nova lista deve ser divulgada, de forma definitiva, com os pedidos aceitos.

Quais os critérios para isenção no CNU?

Podem solicitar os candidatos que se encaixem em algum dos seguintes critérios:

Ter sido bolsista do Programa Universidade para Todos (Prouni);

Ter sido financiado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies);

Possui inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Doador de medula óssea.

Inscrições para o CNU

As inscrições do CNU vão até 20 de julho. Para se candidatar, os interessados devem acessar a página do candidato. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a banca organizadora do concurso.

Para se inscrever, é necessário o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 70.