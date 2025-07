Ceará Credi abre seleção para agente de microcrédito e assistente administrativo; saiba mais

O Programa de Microcrédito Produtivo e Orientado do Governo do Estado (Ceará Credi) está com inscrições abertas de processo seletivo para formação de cadastro de reserva para os cargos de agente de microcrédito e assistente administrativo.

Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo e disponibilidade para viagens. É desejável experiência profissional anterior nas respectivas áreas.

A remuneração inicial para o cargo de agente de microcrédito é de R$ 1.869,25, além de remuneração variável por desempenho de até 30% e ajuda de custo no valor de R$ 500.

Para o cargo de assistente administrativo, o salário inicial é de R$ 2.188,26, acrescido de ajuda de custo no valor de R$ 300. Ambos os cargos terão carga horária de 40 horas semanais.

As oportunidades são para atuação em Fortaleza e municípios pertencentes à Região Metropolitana. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o próximo domingo (13), pelo site do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).

>> Edital para agente de microcrédito

>> Edital para assistente administrativo

Veja também Papo Carreira CNU 2025: prazo para solicitar isenção de taxa de inscrição termina nesta terça-feira (8) Papo Carreira Sefaz de Sergipe divulga edital de concurso para auditor fiscal com salários de até R$ 22 mil

O processo seletivo

Segundo os editais, o processo seletivo ocorrerá por meio de análise curricular e entrevista, mas os candidatos ainda poderão ser submetidos a prova de redação, avaliação psicológica ou dinâmica de grupo.

O resultado da primeira etapa, que compreende a análise da ficha de inscrição, será divulgado no dia 17 de julho. A contratação será por regime de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).