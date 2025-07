Interessados em pedir isenção da taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) 2025 devem fazer a solicitação até as 23h59 desta terça-feira (8). A taxa única de R$ 70 para os cargos de nível médio e superior deve ser paga até o próximo dia 21 de julho.

A 2ª edição do processo seletivo oferta 3.652 vagas distribuídas em 36 órgãos federais. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 16,4 mil.

Quem tem direito?

Conforme o edital do CNU 2025, têm direito ao pedido de gratuidade:

Inscritos ativos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico );

); Doadores de medula óssea;

Bolsistas (atuais e antigos) do Programa Universidade para Todos ( Prouni );

); Estudantes financiados (antigos ou atuais) pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Como solicitar a taxa de isenção?

Os candidatos que atendem aos requisitos devem solicitar a isenção no momento da inscrição, exclusivamente no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca examinadora do certame, com login único da conta no portal do Governo, o Gov.br.

O sistema deverá exigir os documentos para comprovar se o candidato se encaixa na possibilidade de isenção.

O resultado sobre a análise dos pedidos será divulgado nesta quinta-feira (10). Neste dia, quem tiver a solicitação negada terá que gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) e pagar a taxa de R$ 70 para garantir a inscrição no concurso público.

Como se inscrever no CNU 2025

Para se inscrever na 2ª edição do "Enem dos Concursos" é simples: basta acessar a página oficial da FGV usando a conta ativa no Gov.br, que pode ser de qualquer nível (bronze, prata ou ouro).

Casa o interessado não tenha cadastro na plataforma pública, é necessário criar um antes de iniciar o processo. Em seguida, o candidato deve detalhar o número do CPF.

No momento da inscrição, o indivíduo deve:

indicar o Bloco Temático que deseja concorrer;

escolher cargos e especialidades, entre as opções ofertadas no Bloco Temático;

informar a ordem de preferência de ocupação dos cargos;

detalhar a cidade de realização das provas.

Além disso, o candidato terá que preencher um questionário socioeconômico. Por fim, será gerada uma GRU com a taxa de inscrição, no valor de R$ 70, caso o participante não se encaixe nos requisitos para isenção.

Cronograma do CNU 2025