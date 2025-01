Prefeitura de Fortaleza abre inscrições para o Imparh; veja como participar do processo seletivo

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) abriu inscrições para o Teste de Nível do Centro de Línguas, voltado para o primeiro semestre de 2025. O exame é destinado a quem já tem conhecimento em línguas estrangeiras ou português e deseja ingressar na instituição em um nível mais avançado. As inscrições seguem até domingo (2 de fevereiro).

No total, são oferecidas 680 vagas nos cursos de inglês, espanhol, português, francês, italiano, japonês e alemão. As aulas terão início entre 15 e 18 de fevereiro, conforme o cronograma de cada curso.

>> Confira regulamento da seleção

COMO SE INSCREVER?

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no Canal de Concursos e Seleções. A taxa de inscrição é de R$ 88 e deve ser paga até o dia 4 de fevereiro, exclusivamente via boleto bancário gerado no site.

Pagamentos via Pix, transferência bancária ou depósito em envelope não serão aceitos. O valor da taxa não será reembolsado, salvo em casos de pagamento duplicado ou com erro.

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de residência.

QUEM PODE PARTICIPAR?

Podem participar pessoas a partir de 14 anos que tenham concluído o ensino fundamental. Não podem participar candidatos que já estejam matriculados no mesmo curso no semestre anterior.

DIA DA PROVA E RESULTADOS

A prova será aplicada no dia 7 de fevereiro. Candidatos ao curso de inglês farão a prova das 18h às 19h, enquanto os demais idiomas terão exames entre 20h e 21h30.

A prova será objetiva e terá 25 questões, totalizando 10 pontos. Para ser aprovado, é necessário atingir no mínimo 6,8 pontos e estar dentro do número de vagas oferecido para o idioma desejado.

Em caso de empate na classificação, terá preferência o candidato mais velho e, em seguida, aquele que realizou a inscrição primeiro.

O gabarito preliminar e os resultados serão divulgados em 10 de fevereiro, com possibilidade de recurso no dia 11.

Os aprovados precisarão efetuar a matrícula no dia 13 de fevereiro, diretamente na Secretaria do Centro de Línguas do Imparh, apresentando RG, CPF, comprovante de residência e o comprovante de pagamento da taxa de matrícula.

CONFIRA O CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Inscrições: 28 de janeiro a 2 de fevereiro

28 de janeiro a 2 de fevereiro Pagamento da taxa: até 4 de fevereiro

até 4 de fevereiro Prova objetiva: 7 de fevereiro / Inglês: 18h às 19h / Demais idiomas: 20h às 21h30

7 de fevereiro / Inglês: 18h às 19h / Demais idiomas: 20h às 21h30 Divulgação do gabarito preliminar: 10 de fevereiro

10 de fevereiro Recurso contra o gabarito: 11 de fevereiro

11 de fevereiro Matrícula dos aprovados: 13 de fevereiro

​VEJA O CRONOGRAMA DO INÍCIO DAS AULAS

Turmas de sábado: 15 de fevereiro

15 de fevereiro Turmas de segunda e quarta-feira: 17 de fevereiro

17 de fevereiro Turmas de terça e quinta-feira: 18 de fevereiro

