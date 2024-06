Imparh abre seleção com 910 vagas em cursos de línguas para o 2º semestre

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) abriu 910 vagas nos cursos de línguas para o semestre 2024.2. As inscrições estão disponíveis até o próximo dia 7 de julho por meio do Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza.

Há vagas para os cursos de português, inglês, alemão, espanhol, italiano, francês e japonês.

Estão aptos a participar pessoas que tenham concluído ou estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental, com idade de 14 anos completos.

A inscrição é no valor de R$ 88 e pode ser pago até o último dia da inscrição. Metade das vagas são destinadas a estudantes matriculados na última série do ensino fundamental até a última do ensino médio, em escolas públicas da rede de ensino municipal, estadual ou federal.

>>> Veja o edital completo com detalhes

Prova e resultados

A prova objetiva conta com 15 questões de língua portuguesa e 15 de conhecimentos gerais/atualidades. Ela será aplicada no dia 28 de julho, das 9h às 11h, em locais a serem divulgados após as inscrições.

O resultado será divulgado no próximo dia 6 de agosto, e os aprovados devem pagar semestralmente uma taxa de R$ 88 para se matricular nos idiomas estrangeiros, e R$ 120 para o português. Os valores são para custear o material didático do curso letivo.

Os cursos de línguas estrangeiras do Imparh duram três anos e meio. Já o de português tem a duração de dois anos e meio.

Veja o número de vagas por curso: