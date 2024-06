Grupo Aço Cearense abre vagas de emprego em Fortaleza e Caucaia; veja detalhes

O Grupo Aço Cearense abriu processo seletivo de profissionais para atuarem na Aço Cearense Industrial, fábrica localizada em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza; e para a Aço Cearense Comercial, empresa na capital cearense. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (14).

Para a fábrica, as oportunidades de emprego são para as funções de: técnico mantenedor, técnico de manutenção elétrica, técnico de manutenção mecânica, auxiliar de expedição, eletricista de autos, auxiliar de operação de máquina e estagiário de engenharia de produção.

Já para a empresa em Fortaleza, há oportunidades para as funções de analista de planejamento integrado, analista de planejamento tributário, analista de custos sênior, analista de custos pleno, assistente financeiro, auxiliar de atendimento, assistente de comércio exterior e estagiário de direito.

Vagas afirmativas

Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o site do Grupo, clicar em contatos, acessar o "Trabalhe Conosco", clicar na vaga desejada e realizar a inscrição. Todas as vagas são afirmativas para mulheres e pessoas com deficiência (PcDs).

Os currículos dos candidatos passarão por triagem conforme os requisitos de cada vaga, e os candidatos selecionados serão contatados para o processo seletivo e seguirão para as próximas etapas, como testes, entrevistas e exames médicos. Todas as fases são eliminatórias, segundo a empresa. O número de vagas não foi divulgado.