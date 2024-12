Imparh abre seleção com 1.092 vagas para cursos de idiomas em Fortaleza; veja detalhes

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) publicou edital de seleção com 1.092 vagas para cursos de idiomas estrangeiros. As inscrições podem ser feitas até 5 de janeiro de 2025 pelo Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza.

Podem participar da seleção candidatos com idade mínima de 14 anos que tenham concluído ou estejam cursando o 9º ano do ensino fundamental. As oportunidades são distribuídas nos cursos de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português.

Metade das vagas são destinadas a estudantes matriculados na última série do ensino fundamental até a última do ensino médio, em escolas públicas da rede de ensino municipal, estadual ou federal. Já a outra parcela é para ampla concorrência.

Caso as vagas dos estudantes da rede pública não sejam totalmente preenchidas, o edital aponta que parte delas poderá realocada para os demais candidatos classificados na ampla concorrência, respeitada a opção de curso, o horário e o dia escolhidos.

A inscrição é no valor de R$ 88 e pode ser paga até o último dia da inscrição por meio de boleto bancário. O edital informa que não serão aceitos pagamentos via depósito bancário, cartão de crédito ou Pix.

Prova e resultados

A seleção será realizada em uma única etapa, com aplicação de prova objetiva no dia 19 de janeiro de 2025, em Fortaleza. A prova terá 30 questões, divididas entre 15 para Língua Portuguesa e 15 para Conhecimentos Gerais/Atualidades, e será de caráter eliminatório e classificatório.

O resultado final será divulgado no dia 29 de janeiro, e os aprovados devem pagar semestralmente uma taxa de R$ 88 para se matricular nos idiomas estrangeiros, e R$ 120 para o português. Os valores são para custear o material didático do curso letivo. A matrícula deve ser feita presencialmente, no Centro de Línguas do Imparh.

Os cursos de línguas estrangeiras do instituto duram três anos e meio. Já o de português tem a duração de dois anos e meio.

