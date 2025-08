Encceja 2025: com provas neste domingo (3), veja como consultar local de prova e outras informações

As provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025 serão aplicadas neste domingo (3) em todo o país. O exame oferece uma oportunidade para quem não concluiu os estudos na idade apropriada obter a certificação do ensino fundamental ou médio.

Mais de 744 mil candidatos devem participar da prova. Eles devem ficar atentos aos detalhes para não correr o risco de perder o exame.

Do total de participantes, cerca de 114 mil buscam a certificação do ensino fundamental e vão responder a quatro provas objetivas. Os outros 630 mil candidatos que farão o exame para o diploma do ensino médio, além de questões de múltipla escolha, também vão escrever uma redação.

A seguir, veja como consultar o local de prova, os horários, o que levar e o que é proibido no dia do exame.

Como consultar o local de prova

Os locais de prova do Encceja 2025 já estão disponíveis e podem ser acessados por meio da Página do Participante, no site oficial. Para visualizar as informações, é necessário fazer login com a conta Gov.br.

Na Página do Participante, além do local de prova, o candidato encontra o Cartão de Confirmação da Inscrição, que contém dados importantes como número de inscrição, nível de ensino, atendimentos especializados (se solicitados) e os horários das provas. O cartão não é obrigatório no dia do exame, mas é altamente recomendado.

Horários das provas

As provas do Encceja 2025 serão realizadas em dois turnos:

Turno da manhã

Abertura dos portões: 8h

Fechamento dos portões: 8h45

Início da prova: 9h

Término da prova: 13h

Turno da tarde

Abertura dos portões: 14h30

Fechamento dos portões: 15h15

Início da prova: 15h30

Término da prova: 20h30

É importante chegar com antecedência, pois não será permitida a entrada após o fechamento dos portões.

O que levar

Para fazer a prova, o participante deve levar:

Documento de identificação original com foto (RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho, entre outros).

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

É recomendado levar o Cartão de Confirmação da Inscrição impresso.

ATENÇÃO: Não são aceitas cópias de documentos válidos, mesmo que autenticadas, ou documentos digitais fora de seus aplicativos oficiais ou que não apresentem foto.

O que não pode

Será eliminado o participante que portar qualquer um dos itens a seguir fora do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas:

Cartão de Confirmação de Inscrição.

Declaração de Comparecimento impressa.

Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares.

Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos.

Livros, bula, manuais, impressos, anotações.

Protetor auricular.

Relógio de qualquer tipo.

Quaisquer dispositivos eletrônicos, como garrafa/copo digital, cigarro eletrônico, telefone celular, smartphone, tablet, wearable tech, máquina calculadora, agenda eletrônica e/ou similares, Ipod, gravador, pen drive, mp3 e/ou similar.

Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico.

Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens.

Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

Também não será permitido sair da sala com o Caderno de Questões antes dos últimos 30 minutos de aplicação da prova.