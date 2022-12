PMF já tem a lista dos aprovados ao cargo de pedagogo no concurso público de Fortaleza

Uma novidade para os candidatos a pedagogo no concurso público da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza. Na manhã deste sábado (17), o prefeito José Sarto (PDT) confirmou que a gestão já homologou o resultado final desta área.

Segundo o gestor, os aprovados serão incorporados ao quadro ainda no ano letivo de 2023. Contudo, Sarto não informou a data de lançamento do edital de convocação.

Na última terça-feira (13), a PMF divulgou a lista dos 927 aprovados ao cargo de professor. O efetivo tomará posse no dia 25 de janeiro e começa a atuação já no dia seguinte.

Áreas atendidas

Foram convocados profissionais do ensino nas áreas específicas de: Ciências, Língua Portuguesa, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa/Literatura, Matemática, Artes e Ensino Religioso. Sarto defendeu que esse é "maior concurso realizado nos últimos anos para a área de educação" na capital cearense.

O certame foi realizado em três etapas: prova objetiva, prática de didática (aula) e entrega de títulos e comprovação profissional. O vencimento inicial do profissional do magistério aprovado no concurso será de R$ 4.384,82, mais 20% de regência de classe sobre o vencimento base e auxílio dedicação integral.