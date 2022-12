Mais de 900 professores aprovados em concurso público de Fortaleza são convocados

O prefeito José Sarto (PDT) anunciou, nesta terça-feira (13), a convocação de 927 aprovados no concurso público para professor da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza. O efetivo tomará posse no dia 25 de janeiro e começa a atuação já no dia seguinte.

"Hoje iniciamos as convocações para professores de áreas específicas e, em breve, iremos também convocar os professores aprovados no edital para profissional pedagogo", informou o prefeito.

O efetivo convocado é referente às áreas específicas de: Ciências, Língua Portuguesa, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa/Literatura, Matemática, Artes e Ensino Religioso.

A Prefeitura divulgou edital de convocação com as datas do atendimento para perícia médica admissional oficial e demais informações necessárias.

Vencimentos

Ao todo, 2 mil vagas foram ofertadas no concurso. As demais são destinadas aos profissionais pedagogos. "Com os aprovados, reforçaremos essa equipe de trabalhadores que tanto se empenha para avançarmos cada vez mais na qualidade do nosso ensino", destacou José Sarto.

O vencimento inicial do profissional do magistério aprovado no concurso será de R$ 4.384,82, mais 20% de regência de classe sobre o vencimento base e auxílio dedicação integral.