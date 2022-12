Veja concursos e seleções com vagas abertas no Ceará nesta segunda (12)

O Ceará tem, ao menos, quatro concursos públicos ou seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (12). As vagas, que contemplam do nível fundamental ao superior, estão distribuídas entre diversas áreas. Quanto à remuneração, os valores chegam à R$ 21.029,09.

CONCURSOS PÚBLICOS COM VAGAS ABERTAS NO CEARÁ

RECEITA FEDERAL

Nesta segunda-feira (12), a Receita Federal começa a receber inscrições para concurso que oferece 699 vagas, destinadas aos cargos de auditor-fiscal e analista tributário. A oportunidade continua aberta até 19 de janeiro, no site da Fundação Getúlio Vargas.

Para realizar a inscrição, os candidatos deverão possuir graduação em qualquer área do conhecimento, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). O valor das taxas depende do cargo desejado: R$ 115 para analista-tributário, e R$ 210 para auditor-fiscal.

Os salários vão de R$ 11.684,39 à R$ 21.029,09.

É importante ressaltar que o concurso é nacional, ou seja, os servidores poderão ser designados para trabalhar em quaisquer unidades da Receita Federal, e não somente as do Ceará.

Confira o edital completo.

SEMACE

O concurso público da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) segue aberto até 19 de dezembro, no site do Instituto Idecan. Para se inscrever, os interessados deverão pagar uma taxa no valor de R$ 150, ter mais de 18 anos, e possuir graduação completa no curso exigido pela determinada vaga.

No total, são 17 vagas imediatas oferecidas pelo concurso, sendo 12 para Fiscal Ambiental e 5 para Gestor Ambiental, além do cadastro reserva de 170 vagas.

Os aprovados terão remuneração de R$ 3.931,17 e deverão cumprir carga-horária semanal de 40 horas.

As provas objetivas serão realizadas em Fortaleza, Sobral e Crato, em 5 de fevereiro de 2023.

Confira o edital completo.

POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ

O concurso para 2º Tenente do Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) continua recebendo inscrições até o dia 21 de dezembro, através do site do Idecan, com taxa de R$ 180,00.

Os candidatos devem ter entre 18 e 29 anos, 11 meses e 29 dias, possuir CNH na categoria B válida, e ter completado o ensino superior. O concurso oferece 112 vagas imediatas.

Inicialmente, a remuneração dos cadetes durante o Curso de Formação de Oficiais será de R$ 4.560,65. Para o aspirante à oficial, o salário chegará a R$ 7.128,23. Sendo promovido à 2° tenente, o profissional deverá receber R$ 8.084,05.

Confira o edital completo.

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR

Após ter o prazo de inscrição prolongado, o concurso do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) segue aberto até 16h do dia 22 de dezembro, no site do Instituto Consulplan.

Vale ressaltar que apenas algumas vagas foram contempladas com o aumento do prazo, sendo elas: médico radiologista, médico especialista em endoscopia digestiva, médico cardiologista com especialidade em ecocardiograma, médico hematologista, médico infectologista, médico diarista que tenha residência em clínica médica, auxiliar de serviços gerais e maqueiro.

As remunerações vão de R$ 1.256,21 a R$ 8.630,69.

Os interessados deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 40,00, para cargos de nível fundamental, R$ 60,00, para cargos de níveis médio e técnico, e R$ 120,00, para cargos de nível superior.

Confira o edital completo.