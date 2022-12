Escolas de Educação Profissional abrem inscrições para seleção de novos alunos em 111 municípios

Preparando-se para o início do ano letivo de 2023, as Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) da rede pública estadual abriram as inscrições para o processo seletivo de novos alunos nesta segunda-feira (5). O processo deve ser feito de forma presencial na sede de cada escola, de acordo com o calendário anunciado pela gestão estadual.

Ao todo, para quem vai ingressar na 1ª série do Ensino Médio, há 22 mil vagas disponíveis em 131 unidades. São 54 cursos técnicos oferecidos por EEEPs em 111 municípios cearenses.

Todas as etapas do processo seletivo serão divulgadas nos sites das respectivas Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Credes), para as escolas situadas no interior; e no site da Secretaria da Educação (Seduc), para as unidades de ensino localizadas em Fortaleza.

Educação Profissional no Ensino Médio

Ao se matricular na rede pública estadual com oferta de educação profissional integrada ao ensino convencional, o estudante é inserido em um modelo de aulas que ocorrem das 7h às 17h, de segunda a sexta.

Na 3ª série do Ensino Médio, o aluno terá a oportunidade de trabalhar no regime de estágio curricular obrigatório e remunerado. No momento, 6 mil empresas são parceiras nos programas de promoção de estágio profissional, com previsão de atendimento de 18 mil estudantes.