Delta abre vagas para comissários de bordo; saiba como se inscrever

A companhia aérea Delta Air Lines, uma das maiores do segmento de aviação nos Estados Unidos, abriu seleção para a contratação de comissários de bordo. A pretensão é de que entre 4 mil e 6 mil desses profissionais sejam contratados em 2023.

A empresa está buscando candidatos que tenham fluência em inglês e também falem algum dos seguintes idiomas: português, dinamarquês, holandês, francês, italiano, grego, alemão, japonês, coreano, espanhol, tcheco, sueco e hebraico.

Os profissionais devem ter flexibilidade e disponibilidade para voar em rotas internacionais e dentro dos Estados Unidos, com uma rede global que abrange mais de 300 destinos.

Inscrição

Os candidatos interessados já podem se inscrever por meio do site da empresa. Segundo a cia, aqueles que se aplicaram anteriormente, mas não foram selecionados para avançar no processo, devem aguardar três meses a partir do momento da desqualificação para se inscrever novamente.

Requisitos

Para se aplicarem à vaga, os candidatos devem ter:

Diploma de ensino médio ou GED (General Educational Development, avaliação realizada nos Estados Unidos que comprova que uma pessoa que não cursou o ensino médio tem conhecimentos suficientes para prosseguir os estudos);

Possibilidade de trabalhar nos Estados Unidos;

Falar inglês fluentemente;

Ter pelo menos 21 anos de idade na data de envio da inscrição.

Antes da data de início do treinamento, todos os comissários de bordo recém-contratados devem estar totalmente vacinados.

Para mais informações como as etapas de inscrição e a visão geral da função de comissário de bordo, os interessados podem acessar o Guia do Processo de Contratação de 2023.