Os aplicativos e sites da XP Investimentos, Clear e Rico apresentaram instabilidade desde o início da manhã segunda-feira (30), conforme aponta o Downdetector, site que é referência em monitoramento do funcionamento dos serviços digitais. Relatos de usuários demonstram que as plataformas financeiras começaram a apresentar problemas entre 9h e 10h.

As principais queixas sobre a Rico reportaram falhas no login, na corretagem via app e no website. Ao todo, foram mais de 1.064 notificações às 11h47.

Veja também Negócios Imposto de Renda: último lote da restituição é pago nesta segunda (30); veja calendário Negócios Volta do horário de verão no Brasil: entenda por que prática foi suspensa no País

Enquanto isso, os clientes da Clear relataram problemas no trading e no login. Nesse caso, o site recebeu o maior número de reclamações, com mais de 262 queixas por volta das 11h24.

A XP Investimentos notificou 446 erros no login, além de falhas no gerenciamento de portfólio e no trading até as 11h26. Os problemas, inclusive, se tornaram assuntos comentados nas redes sociais ao longo do dia.

A série de erros reportados pelos clientes resultou na divulgação de uma nota oficial da XP Inc. Segundo o comunicado, a empresa "está atuando com prioridade absoluta para identificar e corrigir eventuais intercorrências que possam impactar os clientes de seu ecossistema nesta manhã".