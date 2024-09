Voa Brasil vende cerca de 10 mil passagens em dois meses de programa

Após quase dois meses do lançamento, o programa Voa Brasil vendeu cerca de 10 mil passagens aéreas para mais de 60 destinos nacionais. A informação foi dada pelo secretário de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, durante entrevista ao videocast Me Conta Brasil, do governo federal, nessa quinta-feira (19).

O total de bilhetes comercializados representa menos de 1% dos três milhões de assentos ofertados pelas companhias para aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

"São 10 mil pessoas que estão voando pelo Brasil e que não voavam antes. Grande parte desse número nunca viajou de avião na vida. Então, é a primeira vez que a pessoa está entrando na aeronave, que está vendo o seu país e sua cidade de cima", destacou na entrevista o secretário do MPor.

Lançado em 24 de julho, o programa permite a compra de passagens no valor de até R$ 200 por trecho para aposentados do INSS. A expectativa do Ministério de Portos e Aeroportos é lançar a segunda etapa do programa no primeiro semestre de 2025, no qual serão beneficiados os estudantes de instituições de ensino público.

Veja também Negócios O que esperar para o Ceará com a possibilidade de retorno do horário de verão Negócios Banco Central informa vazamento de 150 chaves Pix cadastradas na Shopee após 'falhas no sistema'

Como comprar?

Nesta primeira fase do programa, têm direito ao benefício todos os aposentados pelo INSS, que estejam ativos na base de dados em junho de 2024, e que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses.

Segundo o ministério, mais de 23,3 milhões de aposentados têm direito ao programa. A compra é feita direto pelo site gov.br/voabrasil com a conta do Gov.br. A conta precisa ser nível prata ou ouro, para dar mais segurança ao processo. Quem tem conta bronze deve fazer o upgrade com a inclusão de dados pessoais e reconhecimento facial.

Quem não atender aos critérios não conseguirá fazer o login no site. Ao localizar a passagem desejada no site, o usuário é direcionado para a página da companhia aérea para realizar a compra. As empresas Azul, Gol, Latam e VoePass participam do programa.

Veja todas as etapas para a realização do serviço:

1. Reservar a passagem

Acesse o sistema do programa "Voa Brasil";

Em seguida, faça o login na sua conta do gov.br para sua autenticação como beneficiário;

Apenas terão acesso à busca de passagens os beneficiários que se enquadrem nos requisitos do programa;

Na página de busca, informe a cidade de origem, a de destino e as datas da sua viagem. Caso queira, você poderá comprar apenas um trecho clicando no botão "Somente ida". Em seguida clique em "buscar".

2. Selecionar passagens

1º Passo - selecione os voos desejados. Caso não haja voos disponíveis para a data selecionada, você poderá tentar a busca por datas próximas no botão "Exibir voos com datas próximas";

Após encontrar as passagens desejadas, clique em "avançar" e prossiga para a confirmação da reserva;

2º Passo - Revise os seus voos e clique em "avançar";

3º Passo - Preencha os seus dados pessoais, confira novamente o resumo dos voos e em seguida clique em "reservar".

3. Concluir compra