Veja como consultar o calendário de pagamento do INSS 2022

O calendário de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deste ano de 2022 foi divulgado, nesta segunda-feira (3), no site do Governo Federal. Para realizar a consulta, o segurado deve acessá-lo para visualizar o cronograma em formato PDF (ver passo a passo abaixo).

As datas dos benefícios também estão disponíveis no aplicativo 'Meu INSS' mediante cadastro prévio do segurado. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Mais de 36 milhões de pessoas têm direito a benefícios do INSS.



Passo a passo para consultar a tabela INSS 2022

calendário de pagamentos do INSS (até um salário mínimo)





Número final 1

Dezembro: 23/12

Número final 2

Dezembro: 27/12

Número final 3

Dezembro: 28/12

Número final 4

Dezembro: 29/12

Número final 5

Dezembro: 30/12

Número final 6

Dezembro: 03/01

Número final 7

Dezembro: 04/01

Número final 8

Dezembro: 05/01

Número final 9

Dezembro: 06/01

Número final 0

Dezembro: 07/01

Calendário de pagamentos do INSS - Acima de um salário mínimo

Número final 1

Dezembro: 03/01

Número final 2

Dezembro: 04/01

Número final 3

Dezembro: 05/01

Número final 4

Dezembro: 06/01

Número final 5

Dezembro: 07/01

Prova de vida em 2022

A partir de 2022, os beneficiários do INSS terão que realizar a prova de vida no mês de aniversário. Atualmente, a obrigatoriedade da prova de vida está suspensa até o fim do ano.

Dessa forma, os beneficiários que não realizaram a prova de vida de novembro de 2020 até dezembro de 2021 deverão realizar o procedimento em 2022 na própria agência bancária onde o segurado recebe o benefício ou por meio de biometria facial ou digital.

Confira o calendário da prova de vida 2022:

Vencimento da comprovação em maio e junho/2021: nova prova de vida em janeiro de 2022

Vencimento da comprovação em julho e agosto/2021: nova prova de vida em fevereiro de 2022

Vencimento da comprovação em setembro e outubro/2021: nova prova de vida em março de 2022

Vencimento da comprovação em novembro e dezembro/2021: nova prova de vida em abril de 2022

Vencimento da comprovação em janeiro e fevereiro/2022: nova prova de vida em maio de 2022

Vencimento da comprovação em março e abril/2022: nova prova de vida em junho de 2022

Vencimento da comprovação em maio e junho/2022: nova prova de vida em julho de 2022

Vencimento da comprovação em julho/2022: nova prova de vida em agosto de 2022

