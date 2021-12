Empréstimo consignado do INSS tem novas regras a partir de hoje

A partir de hoje (31), o limite do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) volta a ser de 35% do valor do benefício.

A margem máxima foi ampliada para 40% em uma medida temporária de socorro tomada no contexto da pandemia.

Outra flexibilização foi a possibilidade de alargar o prazo de financiamento do consignado para até 84 meses. Antes, o limite era de 72 meses.

Os tomadores do crédito também podem, até 31 de dezembro, contrair até 9 empréstimos com diferentes instituições. O limite cai novamente para 6 a partir do primeiro dia do próximo ano.

COMO FICAM AS REGRAS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO

Limite consignável volta a ser de 35% do benefício

Prazo máximo de financiamento volta a ser de 72 meses

Limite de 6 empréstimos com diferentes instituições

Carência de 90 dias para novos segurados pedirem o consignado

COMO FUNCIONA O CONSIGNADO?

Uma das principais modalidades de crédito pessoal do País, o crédito consignado tem juros mais baixos por descontar os valores diretamente da aposentadoria, pensão ou salário dos beneficiários.

A taxa média é de:

1,4% ao mês para servidores públicos;

1,7% ao mês para beneficiários do INSS;

2,3% ao mês para trabalhadores da iniciativa privada.