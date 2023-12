Vale a pena viajar de carro para driblar alta da passagem aérea? Veja simulações

Com a alta do custo das passagens aéreas, alguns consumidores decidem viajar de carro para driblar a inflação. Mas será que essa é mesmo a melhor alternativa? A resposta dependerá do objetivo do deslocamento e do destino, mas, no geral, essa é realmente a opção mais econômica para uma viagem em família, mas não compensa para um roteiro de negócios.

Conforme levantamento do Diário do Nordeste, para a rota de avião Fortaleza-Recife, uma pessoa gasta R$ 666. Se essa viagem for para cinco pessoas, o valor subiria para R$ 3.330. Mas, se o viajante fosse de carro, pagaria R$ 573,42 de combustível para levar toda a família.

O mesmo acontece em uma viagem para o Rio de Janeiro. Uma única pessoa desembolsaria R$ 1589 (idade e volta), enquanto ir de carro seria R$ 1953,72. Só que um grupo familiar pagaria R$ 7.945.

O economista Wandemberg Almeida explica ser preciso avaliar com cautela os objetivos para identificar a melhor opção para o bolso e o tempo do consumidor.

Wandemberg Almeida Economista e professor universitário “É importante observar que o voo sai mais barato e tranquilo para uma pessoa, como uma viagem de negócios. Mas se o objetivo é viajar de férias com a família, levando filhos e a esposa, o orçamento acaba aumentando e o carro sai muito mais em conta”, avalia.

Custos com hospedagem, manutenção e alimentação devem ser considerados antes da decisão

O economista pondera que custos para a viagem de carro não são apenas do combustível, é preciso levar em conta manutenção do veículo, a estada durante o trajeto e a alimentação, mas ainda é a melhor alternativa para uma rota em família.

“Quando o viajante conhece o percurso, consegue identificar previamente quais hospedagens tem naquele percurso e fazer reservas e monitorar promoções e sites para conseguir um preço menor”, orienta.

Em relação à alimentação, ele sugere já comprar alguns itens no supermercado, principalmente para quem tem crianças. Dessa forma, é possível reduzir esse gasto.

“A pessoa acaba conseguindo reduzir até 50% do que iria gastar numa viagem de avião. Além disso, no percurso, terá oportunidades de fazer paradas e um trajeto turístico que o avião não teria”, observa.

“Mesmo que o avião seja mais rápido e tranquilo, é mais caro, principalmente porque temos o aumento do querosene da aviação e a inflação da passagem aérea”, complementa.

Ou seja, além de mais econômico, viajar de carro pode proporcionar momentos felizes em família e conhecer mais lugares, mas o conforto, disponibilidade de tempo e necessidades especiais para crianças e idosos devem ser consideradas antes de tomar a decisão.