Últimas horas para declarar o Imposto de Renda 2025; primeiro lote de restituição é pago hoje

Os contribuintes que ainda não declararam o Imposto de Renda 2025 têm até as 23h59 de hoje, sexta-feira (30), para enviar as informações sobre rendimentos referentes ao ano de 2024. A data marca também o pagamento do primeiro lote de restituição, o maior da história em número de beneficiários e valor.

Nesta etapa, 6.257.108 contribuintes, que possuem prioridade de reembolso, são contemplados com o dinheiro, que já deve ter sido depositado na conta bancária indicada no ato da declaração.

Quem não recebeu a restituição do Imposto de Renda 2025 nesta sexta poderá ser contemplado nos próximos pagamentos, previstos para acontecer em:

2º lote das restituições: 30/6/2025;

3º lote das restituições: 31/7/2025;

4º lote das restituições: 29/8/2025;

5º lote das restituições: 30/9/2025.

Ao todo, a Receita Federal espera que 46,2 milhões de contribuintes transmitam as declaração do IR até o encerramento do prazo, nas próximas horas. Até a última quarta-feira (28), 34.796.304 declarações haviam sido recebidas pelos sistemas do órgão.

Como declarar o imposto de renda?

Para declarar o Imposto de Renda 2025 é simples, basta seguir o passo a passo abaixo:

Passo 1 - Escolha o canal da Receita Federal

Passo 2 - Crie uma nova declaração ou use a pré-preenchida

Caso seja sua primeira vez, selecione “Criar nova declaração”;

Se já declarou antes, importe os dados da última declaração;

Opte pela declaração pré-preenchida para facilitar o preenchimento.

Passo 3 - Escolha entre declaração completa ou simplificada

Simplificada: desconto de 20% na renda tributável, sem necessidade de comprovação de despesas;

desconto de 20% na renda tributável, sem necessidade de comprovação de despesas; Completa: dedução detalhada de despesas (saúde, educação, previdência, etc.), vantajosa se os gastos forem superiores a 20% da renda tributável.

Quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda 2025?

Pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 , assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440 , são obrigadas a declarar.

, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de , são obrigadas a declarar. Quem recebeu até dois salários mínimos mensais durante 2024 estão dispensadas de fazer a declaração, salvo se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade.

O que acontece se não declarar?

Quem é obrigado e não entregar o IR, ou perder o prazo, fica sujeito ao pagamento de multa por atraso, calculada da seguinte forma: