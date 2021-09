TIM apresenta instabilidade e usuários relatam problemas em serviços da operadora

Usuários relatam instabilidade no aplicativo e site Meu TIM, na manhã desta segunda-feira (6). Com o site fora do ar, os clientes estão impossibilitados de ter acesso a informações sobre sua linha móvel e realizar recargas para o celular.

"Tentando colocar crédito no celular sem sucesso, desde cedo", escreveu um.

Legenda: Usuários relatam instabilidade no aplicativo da Tim na manhã desta segunda-feira (6) Foto: Reprodução

Nas redes sociais, usuários solicitam um pronunciamento da TIM quanto ao problema. "@TIM_AJUDA Meu TIM tá fora do ar. Preciso acessar as minhas informações", reclama outro.

Legenda: Nas redes sociais, usuários também reclamam da instabilidade do aplicativo Meu TIM. Foto: Reprodução/Twitter

O aplicativo e site Meu TIM permite ao cliente consultar informações sobre planos, saldo, crédito, fatura, serviços, promoções e novidades, além de atualizar dados cadastrais.

