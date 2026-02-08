Tele Sena: confira o resultado deste domingo (08/02)
O sorteio acontece ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
O SBT divulga neste domingo (8), o resultado da Tele Sena Semanal de número 90. A primeira rodada oferece um prêmio de R$ 100 mil, enquanto a segunda oferta um valor de R$ 300 mil.
O sorteio será exibido ao vivo pela programação do SBT e ficará disponível no canal oficial da Tele Sena no YouTube.
As dezenas do prêmio são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre a partir das 11h.
Veja o resultado
- 1ª rodada: O resultado será atualizado após o sorteio.
- 2ª rodada: O resultado será atualizado após o sorteio.
Giro da Semana
- Giro – R$ 100,00:
- Giro – R$ 200,00:
- Giro – R$ 500,00:
- Giro – R$ 1.000,00:
Como apostar pela Internet?
Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.
Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".
Como funcionam os sorteios
Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:
- Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil;
- Menos Pontos: O quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios;
- Pela Boa: No mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil;
- Tele Sena Semanal: uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil;
- Há ainda o Giro da Sorte, em que 20 pessoas ganha R$ 1 mil cada a cada cinco giros.