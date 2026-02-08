Tele Sena: confira o resultado deste domingo (08/02)

O SBT divulga neste domingo (8), o resultado da Tele Sena Semanal de número 90. A primeira rodada oferece um prêmio de R$ 100 mil, enquanto a segunda oferta um valor de R$ 300 mil.

O sorteio será exibido ao vivo pela programação do SBT e ficará disponível no canal oficial da Tele Sena no YouTube.

As dezenas do prêmio são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre a partir das 11h.

Veja o resultado

1ª rodada: O resultado será atualizado após o sorteio.

2ª rodada: O resultado será atualizado após o sorteio.

Giro da Semana

Giro – R$ 100,00:

Giro – R$ 200,00:

Giro – R$ 500,00:

Giro – R$ 1.000,00:

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: