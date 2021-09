SVM reforça missão de entregar valor aos clientes, diz Arenusa Goulart, nova gerente de Marketing

Um dos grandes impactos da pandemia é a transformação de cultura na sociedade. Desde 2020, essa mudança vem sendo captada pelas empresas, acelerando a transformação digital - imprescindível na entrega de produtos e serviços que sejam adequados ao momento que o mundo atravessa.

Diante disso, é fundamental olhar com zelo para a importância do posicionamento de empresas de comunicação como agentes de credibilidade.

É com esse olhar para a catalisação da transformação digital e seus efeitos no mercado que a nova gerente de Marketing do Sistema Verdes Mares (SVM), Arenusa Goulart, chega à empresa.

"Com o forte uso das redes socais e aplicativos de mensagem na pandemia, cresceu a distribuição de informações erradas e enganosas e, hoje, mais do que nunca, é fortalecido o papel do Sistema Verdes Mares de produzir e entregar valor real para que os nossos clientes tomem decisões importantes e ajam de forma assertiva", pontua Arenusa.

Mudança de cultura

Ela lembra que a mudança de cultura é um dos principais pilares da transformação digital e que se trata de um ponto que não pode ser melhorado apenas com injeção de capital.

Arenusa Goulart Gerente de Marketing do Sistema Verdes Mares "Para mudar a cultura, é necessária a mudança de incentivos e desincentivos que formam o comportamento de todos na empresa, Isso geralmente requer fatores muito convincentes que estimulem nas pessoas o desejo pela mudança"

Arenusa reforça que a pandemia é esse grande fator que provoca o ímpeto de transformação. "A pandemia mudou a rotina das pessoas de forma tão extrema a ponto de gerar o desejo por uma transformação digital que atenda às demandas deste novo paradigma".

"Serviços que antes eram prestados presencialmente hoje podem ser prestados virtualmente. Produtos que antes consumíamos esporadicamente hoje são de consumo diário. A rotina dos clientes mudou e as empresas precisam mudar junto", lembra Arenusa.

Novas necessidades

Com a transformação digital, o uso de tecnologia na otimização de processos, política, ferramentas e também a cultura de uma empresa permite atender melhor às necessidades dos clientes com a redução de custos operacionais e abertura de novas fontes de receita, conforme explica Arenusa.

A nova gerente de Marketing do Sistema Verdes Mares é graduada em Publicidade e Propaganda, possui pós-graduação em Gerência de Projetos e pós em Gestão de Negócios na Saint-Paul Escola de Negócios.

Arenusa acumula 17 anos de experiência em estratégia de inovação em negócios digitais, com foco na sustentabilidade, análise de mercado, fortalecimento de marca, desenvolvimento de produtos e aumento de vendas.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios