Transformação digital nos negócios

O ex-diretor da Petrobras, Nelson Silva, na Revista FGV em agosto de 2018, já preconizava algo que será recorrente nesta década: “às organizações tradicionais cabem tornar-se ambidestras em diferentes dimensões...”. Isto é, as organizações precisam entender e praticar a ambidestria, ou seja, conviver em dois mundos: o analógico (locus da maioria das empresas) e o digital.

Esse novo modelo, que muitos já chamam figital (junção de físico + digital), ao que parece, será de fato a maior inovação a ser praticada nas empresas na atualidade, independentemente de qualquer outra.

É uma expansão da revolução industrial – a digitalização das empresas: digitalizar processo, mercado e decisões, tendo como base dados de clientes, concorrentes e tendências, a partir do uso de big data. É verdade, contudo, que para a empresa fazer parte dessa revolução somente o querer não é suficiente. É preciso estratégia. Mesmo porque, até empresas de grande sucesso, fundadas como analógicas, vêm encontrando dificuldades na transformação.

Isto, porque a transformação digital não se resume à tecnologia. Ela está muito mais ligada a estratégias e formas de pensar. Envolve novos hábitos e comportamentos que geram novas demandas e anseios por serviços e produtos diferenciados, que induzem novos negócios.

A ambidestria das empresas envolve esforço para mudar e inovar para continuar no mercado, aumentar receitas, baixar custos ou gerar novas oportunidades. No setor industrial, significa tecnologias da indústria 4.0, isto é, tornar o parque industrial inteligente com o uso de tecnologias de machine learrning (aprendizado de máquina), internet das coisas industrial (IIoT), uso de big data, manutenção preventiva e preditiva. Tornar as máquinas de produção inteligentes. São negócios digitais na transformação do trabalho e dos resultados. É um novo modo de operar a economia: de uma economia estruturada na regulamentação para uma economia líquida ou economia digital.

No segmento alimentar, o processo está se acelerando com a entrada das chamadas foodtechs: startups que aplicam tecnologias da informação na inovação da cadeia do setor alimentício. As foodtechs levarão o setor de alimentação a outros patamares, a exemplo do que ocorreu o setor bancário, com a entrada das fintechs.

O setor alimentício se tornará ambidestro.Ou seja: figital.

Análio Rodrigues e André Siqueira

Consultor em Finanças e Inovação | Presidente do SindiAlimentos