Seguro expande serviços de segurança no Nordeste e projeta expansão para o Norte

Com 12 anos de mercado, a Seguro, empresa cearense especializada em segurança, expandiu suas atividades para os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão em 2024. A abertura das novas filiais é mais um capítulo do crescimento da empresa, que também abriu uma unidade no Piauí nos últimos três anos.

A Seguro é uma empresa especializada em fornecer soluções abrangentes em Segurança Patrimonial, Terceirização de Serviços, Portaria Remota, Segurança Eletrônica, Rastreamento Veicular e Telemetria, destacando-se pelo investimento contínuo em inovação tecnológica e capacitação dos seus colaboradores.

O seu maior diferencial reside na sua abordagem personalizada e focada no cliente. De acordo com Thales Varela, CEO da empresa, eles começam cada projeto com um diagnóstico completo das necessidades do cliente. Esse processo permite que identifiquem oportunidades de melhoria nos serviços existentes e desenvolvam um plano personalizado para cada situação específica.

Essa abordagem sob medida não só garante que os clientes recebam exatamente o que necessitam, mas também demonstra o compromisso da Seguro em oferecer soluções eficazes e adaptadas às demandas individuais de cada cliente. Com uma equipe experiente e dedicada, a Seguro está posicionada para ser um parceiro confiável na proteção e segurança do seu patrimônio.

“Após o fechamento, nossa equipe de Desenvolvimento Humano e de Operações recruta e seleciona os profissionais com perfil adequado ao cliente. Além disso, construímos junto ao tomador do serviço os procedimentos operacionais a serem desenvolvidos pelos nossos profissionais, realizando uma sinergia com a cultura do local onde será alocado o nosso colaborador”, detalha Thales Varela.

Legenda: Com 12 anos de mercado, a Seguro expande atividades para os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão Foto: Divulgação

Criada no Ceará em 2012, a Seguro iniciou suas atividades atendendo o mercado cearense e, segundo o CEO, com a excelência dos serviços, os próprios clientes demonstraram dificuldades de fornecedores com a mesma qualidade nos outros estados. A partir daí, nasceu o plano de expansão para as demais unidades da região.

“Nossa missão é clara: proporcionar segurança, tranquilidade e bem-estar aos nossos clientes e colaboradores, e ser referência de qualidade, compromisso e satisfação, sempre oferecendo soluções inteligentes, tecnologia avançada e assistência técnica especializada. O nosso slogan é: felicidade é viver seguro”, finaliza.

Seguro

Instagram: instagram.com/seguroseguranca

Site: seguroseguranca.com.br

Whatsapp: +55 (85) 3025-2423

Endereço: Rua Rangel Pestana, 899 - Lagoa Sapiranga (Coité), Fortaleza - CE

Confira o vídeo sobre as ações da Seguro no mercado