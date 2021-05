Segundo lote do Vale Gás Social começa a ser distribuído amanhã no Ceará

O Governo do Estado começa a distribuir nesta terça-feira (4) o segundo lote do Vale Gás Social. Os prefeitos dos municípios cearenses receberão os tíquetes na sede da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS).

Nessa etapa, mais 125.263 famílias devem ser beneficiadas em todo o Ceará. Amanhã, os vales serão entregues a 84 municípios das regiões Metropolitana de Fortaleza, Centro-Sul, litorais Leste e Oeste, Maciço de Baturité e Cariri.

Já na quarta-feira (5), serão atendidos 82 municípios dos sertões de Sobral, de Canindé, Central, dos Inhamuns e de Crateús; do Vale do Jaguaribe, Serra da Ibiapaba e do Litoral Norte.

Mais de 130 famílias em situação de vulnerabilidade foram beneficiadas com a ação no início de abril. Dessas, 45 mil já validaram os tíquetes e fizeram a recarga dos botijões de gás.

COMO TROCAR O VALE PELO BOTIJÃO DE GÁS

Com o tíquete em mãos, é preciso ir até à distribuidora da Nacional Gás mais próxima ou pedir que a troca seja realizada em domicílio. O botijão de gás vazio e o vale preenchido devem ser entregues ao revendedor para que, assim, seja possível receber a recarga. A troca pode ser feita mesmo que o botijão seja de marca diferente.

Para aqueles que moram em regiões sem revendedores da Nacional Gás, será comunicada outra data e local para fazer a troca do vale pelo produto. Em caso de dúvidas, o cidadão pode ligar para o canal de atendimento da empresa: 0800.7021200.

QUEM TEM DIREITO AO VALE GÁS

> Confira aqui a lista de beneficiados com o vale-gás

Receberão o vale-gás famílias que são beneficiárias do Cartão Mais Infância Ceará, inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) e atendidas pelo Programa Bolsa Família, com renda individual igual ou inferior a R$ 89,34. Também terão direito ao vale-gás os jovens participantes do Programa Superação. Ao todo, 35.148 famílias da Capital estão cadastradas no benefício.

O PROGRAMA

Todos os 184 municípios cearenses serão contemplados pela distribuição do vale-gás para a população em situação de vulnerabilidade. Cada prefeitura deve decidir como será feita a doação dos vales. O programa é promovido pelo Governo do Ceará em parceria com a Nacional Gás, que vende os botijões o preço de custo para o Estado.