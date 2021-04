Beneficiários do 'Vale-Gás Social' começam a receber os botijões em Fortaleza

A distribuição de botijões de gás realizada a partir do benefício 'Vale Gás Social' foi iniciada na sexta-feira (23) e teve continuidade neste sábado (24) na Capital. O programa do Governo do Estado buscar auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade. As entregas são feitas conforme agendamento para evitar aglomerações.

A dona de casa Ilca da Silva Campos foi uma das atendidas pela iniciativa. Segundo a moradora do bairro Jangurussu, o auxílio é de grande ajuda.

Dona Ilca mora com outras cinco pessoas e afirmou que o processo para receber o tíquete e o botijão foi simples. "Eu fui no Cras porque o meu nome constava na lista do vale-gás. Fui lá e consegui. Levei a documentação e consegui. (O gás) ajudou muito, pois é uma casa que tem muita gente".

A distribuição dos vale-gás é feita nos 27 polos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) espalhados pela cidade.

Quem pode receber

Para receber o tíquete, é necessário ser beneficiário do Cartão Mais Infância Ceará, estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e ser atendido pelo Programa Bolsa Família, com renda individual igual ou inferior a R$ 89,34. Jovens participantes do Programa Superação também podem receber o auxílio.

Para receber o tíquete no Cras, é necessário estar com um documento oficial e comprovante de endereço em mãos.

A entrega dos tíquetes na Capital iniciou na segunda-feira (19) e segue até terça-feira (27) através de agendamento prévio. Os nascidos em setembro e outubro serão atendidos na segunda (26), enquanto aniversariantes de novembro e dezembro, na terça (27).

Ao todo, 35.148 famílias em Fortaleza devem ser beneficiadas. Mais informações sobre o direito ao benefício, datas e horários de entrega podem ser obtidas pelo site do Canal 156 ou pelo telefone 156.

Como trocar o vale pelo botijão

A troca do vale pelo gás de cozinha deve ser feita em uma distribuidora da Nacional Gás ou em casa, ao pedir a entrega em domicílio. Devem ser entregues, ao revendedor, um botijão de gás vazio e o tíquete preenchido. O processo pode ser feito mesmo que o botijão do beneficiário seja de uma outra marca.

Moradores de regiões que não possuem revendedores da Nacional Gás serão comunicados sobre uma outra data e endereço para fazer a troca do vale pelo gás de cozinha. Dúvidas podem ser tiradas pelo canal de atendimento da empresa: 0800.7021200.

Mais de 250 mil beneficiados

O programa assistirá todos os 184 municípios cearenses. Conforme o Governo do Ceará, 255.577 famílias estão sendo beneficiadas pelo projeto. A distribuição acontece por meio de dois lotes. O primeiro, iniciado em abril, será encerrado na próxima terça-feira (27). O segundo tem previsão de implementado no início deste mês de maio.

As prefeituras dos municípios decidirão como será realizada a entrega dos tíquetes. Promovido pelo Governo, o programa é feito em parceria com a Nacional Gás, a qual vende o gás de cozinha a preço de custo para o Estado.

