Sanauto oferta modelos Chevrolet com IPVA 2024 grátis neste sábado (20)

A concessionária Chevrolet Sanauto promove, neste sábado (20), de 8h às 18h, um evento que reunirá condições especiais para quem busca realizar o sonho de comprar um carro zero km. Realizada na loja localizada na Av. Barão de Studart, 1630, na Aldeota, a “Ação de Vendas Sanauto” ofertará carros com entrada facilitada, IPVA 2024 grátis, além de disponibilizar um bônus na avaliação do usado.

Os destaques do evento incluem o modelo Chevrolet Onix, disponível a partir de R$ 79.990, e o Chevrolet Tracker com bônus de R$ 15 mil . Além disso, a Sanauto oferecerá taxa zero de financiamento, entrada facilitada em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, e bônus de até R$30 mil na compra de seu 0km . Com design totalmente renovado, o modelo Nova Spin 2025, recém chegado ao mercado brasileiro, também estará disponível.

Augusto Vianna, diretor comercial da concessionária, garante que, além dos descontos, a Sanauto irá cobrir qualquer oferta da concorrência. “Estamos com um lote especial de veículos com preço de nota de fábrica, e taxa zero. No dia do evento, nós também estaremos com toda a equipe da loja comprometida a superar as expectativas dos clientes”, afirma o gestor.

Para proporcionar a melhor experiência de venda, a concessionária ainda oferecerá um buffet completo durante todo o evento, e música para tornar a ação ainda mais agradável. “Será uma oportunidade imperdível, com condições que só serão válidas neste sábado”, garantiu Augusto.

Serviço

Chevrolet Sanauto

Instagram: @sanautochevrolet

Facebook: Sanauto Chevrolet

Site: sanautochevrolet.com.br

Endereço: Av. Barão de Studart, 1630. Aldeota.

Telefone: (85) 3306-7700

Whatsapp: +55 (85) 98167-1700