Saldo bloqueado do FGTS? Trabalhadores relatam impossibilidade de consulta aos valores

Trabalhadores de todo o País vêm reclamando que o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aparece como bloqueado pela Caixa Econômica Federal.

Segundo relato nas redes sociais, o problema já acontece há alguns dias e mostra o saldo da empresa atual do trabalhador como bloqueado no aplicativo do FGTS. Já o saldo da empresa anterior aparece liberado em muitos casos.

Nas contas atuais, o saldo aparece junto ao extrato de depósitos um ícone de cadeado e a mensagem "saldo bloqueado".

"Meu saldo FGTS foi bloqueado e eu não tenho a mínima ideia do porquê", disse uma usuária no X, antigo Twitter. "Caixa, meu FGTS aparece bloqueado no aplicativo, detalhe, meu e de todos os meus colegas de trabalho, algum bug?", questionou outro.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Caixa Econômica Federal, que disse apurar o ocorrido. Segundo a assessoria de imprensa do banco, ainda não há informação sobre um possível bug como a causa do bloqueio.

Consulta pelo aplicativo

Para consultar se existe saldo disponível e se os depósitos estão sendo feitos periodicamente pelo empregador, o trabalhador pode conferir o extrato disponível no aplicativo FGTS, compatível para Android e iOS.

Veja o passo a passo para consultar o saldo do FGTS:

Abra o aplicativo e clique em 'Entrar no aplicativo' Informe seu CPF, vá em 'Não sou um robô' e selecione as imagens solicitadas Digite sua senha e clique em 'Entrar' Se não a lembrar, é possível redefinir uma nova senha em 'Recuperar senha' Na tela inicial, estarão as informações das empresas nas quais trabalhou O saldo da empresa atual ou do último empregador estarão no topo da tela Para ver todas as empresas nas quais trabalhou, basca acessar 'Ver todas as suas contas' O último depósito bancário também estará na tela inicial

Os recursos do FGTS são depositados mensalmente pelo empregador na conta do trabalhador com carteira assinada. O valor é o equivalente a 8% do salário.

O saque, entretanto, só é permitido em determinadas situações, como nas demissões sem justa causa, compra da casa própria e aposentadoria.

Quais as condições normais de saque do FGTS?

SITUAÇÕES QUE PERMITEM O SAQUE TOTAL DO FGTS:

Dispensa sem justa causa;

Rescisão por acordo entre empregador e empregado;

Compra da casa própria;

Complementar pagamento de imóvel comprado por meio de consórcio;

Complementar pagamento de imóvel financiado pelo SFH (Sistema Financeiro de Habitação);

Rescisão por término de contrato por prazo determinado;

Por fechamento da empresa;

Rescisão por culpa recíproca (empregador e empregado) ou por força maior;

Rescisão por aposentadoria;

Em caso de desastres naturais;

Se um trabalhador avulso, empregado através de uma entidade de classe, fica suspenso por período igual ou superior a 90 dias;

Trabalhadores com 70 anos ou mais;

Trabalhadores ou dependentes portadores de HIV;

Trabalhadores ou dependentes diagnosticados com câncer;

Trabalhadores ou dependentes que estejam em estágio terminal por causa de uma doença grave;

Empregados que ficam três anos seguidos ou mais sem trabalhar com carteira assinada;

Em caso de morte do trabalhador, os dependentes e herdeiros judicialmente reconhecidos, podem efetuar o saque.

SITUAÇÕES QUE PERMITEM O SAQUE PARCIAL DO FGTS: