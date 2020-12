Salário mínimo sobe para R$ 1.100 em 2021, anuncia Bolsonaro

O salário mínimo do Brasil vai subir para R$ 1.100 a partir de 1º de janeiro de 2021, afirmou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), por meio das redes sociais. O chefe do Executivo afirmou que assina ainda nesta quarta-feira (30) a Medida Provisória (MP) que estabelece o novo valor.

O reajuste aumenta em 5,26% o valor do salário mínimo atual, que é R$ 1.045, mas não pode ser considerado como aumento real. O presidente destacou ainda que o valor é aplicável a todos os trabalhadores, do setor público e privado, e também para as aposentadorias e pensões.

No último dia 15 de dezembro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, projetou que o salário mínimo em 2021 seria R$ 1.088. Contudo, o presidente divulgou um valor diferente — e oficial — nesta quarta-feira.