Rádio Verdinha vence etapa nacional do 8º Prêmio Sebrae de Jornalismo

A Rádio Verdinha, do Sistema Verdes Mares (SVM), venceu a etapa nacional do 8ª Prêmio Sebrae de Jornalismo, na categoria áudio, com a grande reportagem "Comércio na Pandemia", de autoria dos jornalistas Daniella de Lavôr, Elon Nepomuceno e Lyana Ribeiro. Os vencedores da etapa nacional foram anunciados em transmissão ao vivo, na noite desta segunda-feira (31).

Com tema geral “A importância da micro e pequena empresa para o enfrentamento da pandemia”, o Prêmio Sebrae de Jornalismo recebeu 123 trabalhos de todo o País e reuniu cinco finalistas na categoria áudio. São estes:

Comércio na Pandemia (Rádio Verdes Mares / CE);

A Deliciosa Fábrica de Bolo de Chocolate (Rádio Liberal / PA);

Certificado do Sebrae reconhece espaços que reforçam cuidados para evitar a Covid-19 (Rádio BandNews FM Curitiba / PR);

De lixão a parque: a arquiteta que mudou a paisagem da favela (Agência Mural de Jornalismo das Periferias - Podcast Próxima Parada / SP);

Programa do Sebrae, Encadeamento produtivo fortalece pequenos negócios no enfrentamento a pandemia (RVC FM / GO).

Apresentadora da Rádio Verdes Mares, Daniella de Lavôr, frisa que a reportagem vencedora foi produzida em um momento desafiador não apenas para a economia e o empreendedorismo no Brasil, devido à pandemia de Covid-19, como também para os profissionais da Comunicação.

"Jornalismo não se faz sozinho. É uma equipe que caminha com a gente. Essa matéria foi feita no auge da pandemia, eu tava home office, longe da Lyana e do Elon, mas perto ao mesmo tempo", diz.

Daniella de Lavôr Apresentadora da Rádio Verdes Mares Havíamos ganhado a etapa regional com esse trabalho. Ter ficado entre os 22 finalistas do país, já foi um grande prêmio. Mas ter vencido a categoria áudio, é de uma emoção que fica difícil explicar"

Ouça a reportagem premiada

Editora de núcleo da Rádio Verdes Mares, Lyana Ribeiro também assina a produção da reportagem. Para ela, o comércio e o jornalismo vêm experimentando uma "reinvenção", desde 2020.

"Foi muito importante a gente falar de reinvenção, no momento em que nós mesmos nos reinventamos enquanto jornalistas. A matéria foi feita também em home office, a Daniella estava em home office, então foi feita com a equipe parte distante. Foi um aprendizado que eu acredito que foi o mesmo que o comércio teve que fazer com a pandemia, avalia Lyana.

Lyana Ribeiro Editora de núcleo da Rádio Verdes Mares A Verdinha tem passado por um momento de muita reflexão sobre o fazer jornalístico e o prémio vem num momento para agraciar todo um trabalho feito pela equipe de jornalismo da Rádio Verdes Mares. São mais de 50 anos fazendo jornalismo nas ondas do rádio cearense"

Prêmio Sebrae de Jornalismo

O Prêmio Sebrae de Jornalismo é considerado o maior prêmio do jornalismo empreendedor realizado no Brasil. A escolha dos vencedores acontece em três etapas: estadual, regional e nacional.

Além da categoria áudio, o Sebrae também premiou nesta segunda jornalistas nas categorias vídeo, foto e texto.

Conheça abaixo os trabalhos premiados na Etapa Nacional do 8º Prêmio Sebrae de Jornalismo em cada uma das categorias:

JORNALISMO EM TEXTO

Trabalho: De Grandes para Pequenos (Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios/SP)

Autores: Claudia Rolli, Mauro Silveira, Marisa Adán Gil

JORNALISMO EM ÁUDIO

Trabalho: Comércio na Pandemia (Rádio Verdes Mares/CE)

Autores: Lyana Ribeiro, Daniella de Lavôr, Elon Nepomuceno Solon

JORNALISMO EM VÍDEO

Trabalho: Empresa social leva produtos de pequenos agricultores a famílias de baixa renda do país (TV Globo/SP)

Autores: Mariana Fontes, Rogério Rocha, Renata Puccinelli, Pedro Ferreira, Thiago Cavalheiro, Denise Correa, Samuel Reis, Fabíola Marzabal

FOTOJORNALISMO

Trabalho: No Recife, borracheiro Seu Modesto faz casas de boneca no fundo da oficina (TAB UOL/PE)

Autor: Rafael Martins

PRÊMIO ESPECIAL DE JORNALISTA REVELAÇÃO

Trabalho: Refugiados driblam o desemprego investindo em negócios próprios (Rede Minas/MG)

Autor: Pedro Jellinek

GRANDE PRÊMIO SEBRAE DE JORNALISMO

Trabalho: Empresa social leva produtos de pequenos agricultores a famílias de baixa renda do país (TV Globo/SP)

Autores: Mariana Fontes, Rogério Rocha, Renata Puccinelli, Pedro Ferreira, Thiago Cavalheiro, Denise Correa, Samuel Reis, Fabíola Marzabal

HOMENAGEM: JORNALISTA PARCEIRO DO EMPREENDEDOR

Jornalista: Fabiana Boa Sorte

Veículo: TV Globo/Jornal Nacional