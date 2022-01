'Quiz do Pix' é golpe; veja como se proteger

Não é verdade que empresas oferecem pagamento a clientes que respondem a perguntas enviadas pelo WhatsApp. O golpe, batizado de “Quiz do Pix", utiliza a credibilidade do meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central (BC) para tentar atrair vítimas.

Os golpistas enviam uma mensagem com um link e texto sobre falsa recompensa de R$ 50 em troca de repostas para três perguntas. Através deste endereço eletrônico, eles conseguem obter informações confidenciais dos usuários, incluindo senhas e dados do cartão de crédito.

A fraude é conhecida como phishing, conforme alerta o Banco Central.

“O caso em questão é uma tentativa via phishing que apenas usa o Pix como chamariz, dada a notoriedade do meio de pagamento, e tenta fazer com que o usuário clique em um link malicioso”, informou.

Como proceder

Não clicar em links enviados por SMS, e-mail ou aplicativos de mensagens de texto;

Não compartilhar senhas de acesso aos canais de atendimento da instituição;

Não atender telefonemas nem trocar mensagens com pessoas que se dizem funcionárias da instituição detentora da sua conta;

Não navegar em sites suspeitos;

Não baixar aplicativos diferentes do aplicativo oficial da instituição detentora da sua conta.

Além disso, o BC disponibiliza em sua página e em suas redes sociais informações sobre como se proteger dos variados tipos de golpes.

