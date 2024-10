Projeto “Casa Deep Convida” estreia com evento sobre moda, arquitetura e decoração

Deep, marca de referência em moda e lifestyle, lançou neste mês o “Casa Deep Convida”, buscando levar uma experiência única para clientes e entusiastas. A primeira edição, com o tema “Deep Decór”, aconteceu no último dia 12 de outubro, tendo a arquiteta Rafaellla Thomaz como participante ilustre.



A profissional é conhecida pelo perfil Projetos da Rafa, no Instagram. Ela recebeu seus convidados para uma conversa sobre arquitetura e decoração, coordenando peças da curadoria da Casa Deep com as necessidades dos arquitetos e clientes.



A experiência foi enriquecida por uma experiência sonora que explorou a autenticidade dos sons analógicos. Com um café da manhã assinado pela Padoca do Le Cuisinier, com sabores que encantaram a todos.



Profissionais que integram o time da Deep marcaram presença, como Ana Paula Aguiar, fundadora e diretora criativa, e Alice Duarte, diretora. Carolina Portelinha (gerente

de marketing), Jack Chacon (consultora comercial), Nivea Martins (supervisora comercial) e Danillo Benevenuto (diretor de expansão) também estiveram no momento.



“Além de celebrar a moda, encontros como o Casa Deep Convida nos permitem estreitar laços com profissionais e clientes que compartilham da mesma visão de estilo e sofisticação. A experiência sensorial de cada elemento, da música à gastronomia, foi pensada para refletir os valores da marca e oferecer algo além do esperado - uma verdadeira imersão no universo DEEP”, relata Carolina Portelinha, gerente de marketing da Deep.



Sobre a Deep



A Deep, marca de moda e lifestyle, surgiu em Fortaleza no ano de 2009. Desde então, a empresa soma mais de uma década de presença no mercado feminino, com uma verdadeira celebração da elegância moderna e atemporal. Na capital cearense, a Deep possui sete pontos de venda. Além de um site completo, a marca tem representantes nas principais capitais do Brasil e oferece frete grátis.

Mais informações:

Site: https://estilodeep.com.br/

Instagram: @usedeep