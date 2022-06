Produção de algodão no Ceará deve gerar 4 mil empregos e R$ 60 milhões em 2022

Depois de décadas de uma pausa forçada pela chegada de uma praga que dizimou as lavouras, a cultura do algodão retoma no Estado. Com cerca de 4 mil hectares plantados, o segmento deve gerar cerca de 4 mil empregos e movimentar até R$ 60 milhões em retorno financeiro aos produtores neste ano.

Os dados notórios são apontados pelo presidente da Associação dos Produtores de Algodão do Estado do Ceará (Apaece), Airton Carneiro. O empresário ainda estima que a área plantada de algodão cresça para 10 mil hectares nos próximos dois anos, o que elevaria o número de vagas para 10 mil e o faturamento para R$ 150 milhões.

O volume movimentado varia de acordo com o porte da produção. No caso da agricultura familiar, a produtividade gira em torno de 120 a 130 arrobas de algodão por hectare, gerando cerca de R$ 7,8 mil de faturamento bruto.

Já para as médias e grandes plantações, é possível alcançar, no Ceará, até 250 arrobas por hectare, o equivalente a R$ 15 mil de retorno financeiro por hectare.

Carneiro lembra que em meados de 2015 foi criado o programa que visava proporcionar a volta do plantio do algodão no Estado, impossibilitado durante anos devido ao bicudo, inseto com alta capacidade de dizimar as colheitas, e à falta de tecnologia.

Em parceria com o Governo do Estado, a Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e outros, iniciaram pesquisas para definir as melhores sementes, extratos, defensivos, técnicas e tecnologias para propiciar um novo patamar de produtividade e a convivência com o bicudo.

Além das condições técnicas, a alta no preço do algodão nos últimos anos é um dos principais incentivadores do projeto.

Carneiro explica que os países em geral não conseguem produzir alimentos suficientes para a própria população e que as áreas de algodão passaram a dar lugar aos itens alimentícios como tentativa de suprir essa necessidade.

Dessa forma, a produção de algodão caiu no mundo, puxando os preços a patamares recordes.

"O segundo tecido mais usado no mundo é sintético, produzido com petróleo. Com a crise do petróleo e a tendência mundial de desuso de combustíveis fósseis, a busca por algodão deve continuar em uma ascendente", afirma.

Declínio da plantação

Se beneficiando das condições de solo e clima favoráveis, o Ceará foi um grande produtor de algodão entre as décadas de 1960 e 1980, conforme recorda Euvaldo Bringel, coordenador do Programa de Implantação da Cultura do Algodão no Ceará.

O grande volume plantado, que chegou a 1,2 milhão de hectares, fomentou a indústria ligada ao algodão, criando o que, até hoje, é um dos maiores polos têxteis do País. As fábricas de beneficiamento, seja para fabricação de fios ou de tecidos, era o destino de boa parte da produção local.

Diante de tudo isso, a atividade se tornou uma grande oportunidade de negócio e fonte de riqueza para os produtores. "Nós tivemos muitas famílias em Orós, Iguatu, que viveram e enriqueceram na época do algodão", lembra Bringel.

A "mina" que era o algodão, no entanto, acabou ruindo com a chegada do bicudo, inseto que dizimou os campos tendo em vista que, na época, não existia o hábito de fazer pulverização nas áreas plantadas. Além disso, o tipo de algodão plantado no Estado, que durava de três a cinco anos, era o ambiente perfeito para a praga.

Com as lavouras em decadência e os elevados custos para manter a produção convivendo com o bicudo, grande parte dos produtores acabaram abandonando o algodão.

"O polo têxtil começou a importar algodão de outros países para conseguir sobreviver. Até que veio o algodão do Centro-Oeste do Brasil, com novas tecnologias e já convivendo com o bicudo", afirma Bringel.

Passos para a retomada

Vendo esses exemplos de sucesso, nasceu o projeto que visava trazer a cultura do algodão de volta ao Ceará.

A primeira medida que permitiu a retomada que já está sendo observada foi o estabelecimento do chamado vazio sanitário, período do ano, de 1º de outubro a 31 de dezembro, em que não pode haver algodão plantado no Estado.

Euvaldo Bringel Coordenador do Programa de Implantação da Cultura do Algodão no Ceará Com as tecnologias que temos hoje, não dá para erradicar o bicudo, nós temos que conviver com ele. E a convivência economicamente mais viável é através de uma vazio sanitário, para que a gente tenha uma redução drástica da população do bicudo"

O vazio sanitário, estabelecido em 2017, é um dos pilares do programa.

Também compõe o tripé a capacitação de grupos de produtores em diferentes polos. O primeiro deles, em Quixeramobim e Quixadá, já possui tradição no cultivo de algodão por pequenos produtores.

No Cariri, a aceitação também tem sido satisfatória, segundo Bringel, com áreas de médio porte sendo plantadas. Já no Apodi se concentram os campos maiores e mais tecnológicos, inclusive com irrigação, por exemplo.

A terceira base do programa é a transferência dessas tecnologias através da Embrapa para os produtores, abrangendo desde os melhores tipos de semente, à adubação, extratos, pesticidas, cuidados com a planta, entre outros.

"Nós juntamos as condições de sol e solo que o Ceará sempre teve e incrementou conhecimento, novas tecnologias, o advento da irrigação, que foi uma coisa que propiciou muito desenvolvimento no Ceará. Hoje, nós temos irrigação de alta complexidade, com equipamentos de Israel e da Espanha, exportando frutas e flores", pontua.

Capacitação

Auxiliando no processo de retomada e disseminação das tecnologias e técnicas, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), ligado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), está intensificando os programas de assistência técnica.

Este ano, serão 400 turmas que devem capacitar cerca de 12 mil produtores em todo o Estado, conforme o presidente da Faec, Amilcar Silveira. Até o ano passado, o número de turmas era de apenas 183.

"O que nós vamos fazer é prestar assistência técnica aos produtores. O Senar está à disposição para ajudar com as novas tecnologias", afirma.

Segurança hídrica

Apesar do otimismo e das boas perspectivas, ainda há gargalos travando o pleno desenvolvimento do algodão. Um dos principais deles, comum à maioria das lavouras do Estado, é a segurança hídrica.

Segundo Bringel, a disponibilidade de água para irrigação ainda limita os planos de expansão. Mesmo com o bom inverno de 2022, ele revela que um dos principais reservatórios, o Açude Castanhão, segue com menos de 30% da capacidade.

A chegada das águas da Transposição do Rio São Francisco deve dar uma margem para o problema.

Euvaldo Bringel Coordenador do Programa de Implantação da Cultura do Algodão no Ceará As águas da Transposição não vamos usar pra irrigação, porque é mais cara e foi aprovada para matar a sede das pessoas e animais. Mas Fortaleza consome de 10 a 12m³ de água por segundo. Se a Transposição abastecer a Capital com 10m³, já libera mais água para irrigação"

Autossuficiência em grãos

Uma segunda vantagem no investimento no algodão é a associação com a produção de grãos. Por não ser possível replantar o algodão constantemente em função do controle do bicudo, os agricultores intercalam a produção do algodão com grãos diversos.

Se adotado em larga escala, a prática pode levar o Ceará à autossuficiência em grãos e beneficiar também atividades como a cadeia produtiva do leite, grande consumidora de grãos para alimentação dos animais.

"Na mesma fazenda que se planta algodão, depois de colher, em seguida produz soja, milho, sorgo, e volta pro algodão. Circula nessas três culturas e todas têm um grande mercado no Ceará", diz Bringel.

